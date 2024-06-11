Elektronik zehre kıskaç

Türkiye'de özellikle 2021 yılından sonra gençler arasında kullanımı yüzde binden fazla artan elektronik sigaralar için önlemler artırılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da elektronik sigaraya karşı tedbirlerin artırılacağına vurgu yaparken yeni çalışmaların önü açılıyor. 2024 yılının başından itibaren 1 milyon 605 bin 462 adet elektronik sigara yakalandı. Sadece gümrüklerde 1,6 milyon yakalaması yapılan elektronik sigaranın ülkeye girişinin ardından satış esnasında da yakalanmasıyla bu sayının 2 milyondan fazla olduğu varsayılıyor. Ancak yakalanamayan ve kullanımda olanlarının sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.
GEÇEN YIL 8 MİLYON ADET YAKALANDI
2023 yılında 8 milyonun üzerinde elektronik sigara yakalaması yapılırken rekor da bu sayı ile geçen yıl kırılmış oldu. 500 TL’den başlayan fiyatlar ile satılan e-sigaraların fiyatı binlerce liraya ulaşıyor. Kullan-at veya yeniden doldurulabilir modelleri bulunan elektronik sigaraların için doldurulan sıvı nikotin hem cebe hem de sağlığa normal sigaradan bile daha fazla zarar verdiği bildiriliyor. Akciğerlerde su toplanması, kanser ve birçok farklı etkisi tespit edilen e-sigara ve sigara yüzünden yılda 85 bin kişi vefat ediyor.