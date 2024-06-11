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Elektronik zehre kıskaç

Dumanla mücadelede elektronik sigaralar da önemli bir yer tutuyor. Sadece bu yıl gümrüklerde 1 milyon 605 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Satış aşamasında yakalananlarla birlikte bu rakamın 2 milyonu aştığı tahmin ediliyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:19 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Elektronik sigara.
Elektronik sigara.

Türkiye'de özellikle 2021 yılından sonra gençler arasında kullanımı yüzde binden fazla artan elektronik sigaralar için önlemler artırılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da elektronik sigaraya karşı tedbirlerin artırılacağına vurgu yaparken yeni çalışmaların önü açılıyor. 2024 yılının başından itibaren 1 milyon 605 bin 462 adet elektronik sigara yakalandı. Sadece gümrüklerde 1,6 milyon yakalaması yapılan elektronik sigaranın ülkeye girişinin ardından satış esnasında da yakalanmasıyla bu sayının 2 milyondan fazla olduğu varsayılıyor. Ancak yakalanamayan ve kullanımda olanlarının sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

GEÇEN YIL 8 MİLYON ADET YAKALANDI

2023 yılında 8 milyonun üzerinde elektronik sigara yakalaması yapılırken rekor da bu sayı ile geçen yıl kırılmış oldu. 500 TL’den başlayan fiyatlar ile satılan e-sigaraların fiyatı binlerce liraya ulaşıyor. Kullan-at veya yeniden doldurulabilir modelleri bulunan elektronik sigaraların için doldurulan sıvı nikotin hem cebe hem de sağlığa normal sigaradan bile daha fazla zarar verdiği bildiriliyor. Akciğerlerde su toplanması, kanser ve birçok farklı etkisi tespit edilen e-sigara ve sigara yüzünden yılda 85 bin kişi vefat ediyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerle buluştu: Sinsi tehlikeye karşı yeni tedbirler yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında Türkiye ile dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü'nde buluştu. Düzenledikleri çeşitli etkinliklerle gençleri sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdiklerini kaydeden Erdoğan "Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın, tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı ve çok boyutlu bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tütün endüstrisinin hükümetlere etki etme çabası içinde olduğunu belirterek, "Çok değişik kanallardan girmek suretiyle acaba 'Türkiye'ye nasıl sızarız?' ve bunlar dünyada güçlü, dev markalar ama biz bugüne kadar bu oyuna gelmedik, inşallah bundan sonra da gelmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


#Sigara
#Elektronik Sigara
#Operasyon
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