Gündem Gazişehirde çiftçilere tam destek
GAZİANTEP

Gazişehir’de çiftçilere tam destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “Çiftçilere Tam Destek Projesi” kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 3 bin 40 çiftçiye; tohumluk 1000 ton buğday, 30 ton arpa ve 60 ton mercimek dağıtılmaya başlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatma Şahin
Fatma Şahin

Kırsal kalkınmaya imkanlar ölçüsünde her türlü desteği veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, köylünün rahat bir nefes almasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirdiği destek paketlerinden birini daha açtı. Bu kapsamda Gaziantep genelinde yaklaşık 1100 ton tohum dağıtacak olan Büyükşehir Belediyesi, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde arpa, buğday ve mercimek tohumu dağıtım töreni düzenledi.

‘ŞEHİR EKONOMİSİ TOPRAKLA BAŞLIYOR’

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın hazır bulunduğu toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Belediye içerisinde yeni bir yapılanmaya gittik. Tarım daire başkanlığını müstakil bir daire başkanlığı olarak kurduk. Şehir ekonomisi, toprakla, çiftçiyle, işçiyle başlıyor. Gıdaya dayalı sanayide Türkiye beşincisiyiz. İhracatta Türkiye beşinciyiz. Bu, kendiliğinden mi oldu? Biz ne kadar sanayi memleketiysek o kadar da tarım memleketiyiz” dedi.

‘BAŞIM ÜZERİNE’

Üreticinin makul çerçevede olan taleplerine en iyi şekilde cevap vermeye çalıştıklarına değinen Başkan Şahin, “Oda başkanları geldi bana, ‘başkanım tahıl ambarıyız’ ama küçük küçük destek lazım. Tamam dedim talimat verdim. Herkes şaşırdı, böyle bir destek daha önce yapılmamış. Arıcılar birliği başkanı, ‘kovan dağıtacağız’ dedi, Başım üzerine dedim. Küçükbaş birlik başkanım geldi ‘Oğlaklar ölüyor, süt yemi dağıtmamız lazım’ dedi, dağıttık. İl Tarım ve Orman Müdürümüzle aşılama süt yemi dağıttık. Meralara, hayvanın su içmesi için sondajı güneş enerjisi ile çalışan yalak yaptık, hayvanlar suya kavuşunca süt verimi de arttı. ‘Hijyen süt mutlu kadın projesi ile de süt sağma makinesi dağıttık” diye konuştu.

Konuşmaların ardından temsili olarak çiftçilere tohum dağıtıldı. Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ve eşi, Başkan Şahin’e yerel ürünlerin yer aldığı hediye verdi.

  • YENİ HEDEF: ANTEP PEYNİRİ
  • Karıncalar gibi çalışıp dev eserler bırakmak için ne gerekirse yapacaklarına dikkat çeken Şahin şöyle konuştu; “Oğuzeli’nde yeni bir alan belirledik hemen hızlı bir kiralamaya giriyoruz. Venezüella geldi sumakları bitirdi. Filipinler geldi nar ekşisini bitirdi. Acayip bir pazar var. Ne yapacağız daha fazla üreteceğiz. Şimdi tohum bankası kuruyoruz. Baharat kütüphanesi yapıyoruz. Bunların hepsi üzerinde çiftçiyi toprağı merkeze alıyoruz. Yeni hedefimiz Antep peyniri. Bu memleketin peyniri var ya ne mozeralla gibi ne hellim gibi. Antep peynirini markalaştırmamız lazım. Çok üreteceğiz, çok satacağız, çok kazanacağız. Çok kazanınca şehir ekonomisi rahatlayacak. Bu Gaziantep modeli bütün Türkiye’ye model olacak.”

Kırşehir Belediyesi icralık oldu
GÜNDEM
Kırşehir Belediyesi icralık oldu
Bin kadın infazdan kaçtı

Bin kadın infazdan kaçtı

​Ya tecavüz ya intihar ya da infaz...
ABD’de darbe itirafı

ABD’de darbe itirafı

​Müesses nizamın Trump'ı hedef alan planını 2017'de paylaştı.
Rusya geri döndü

Rusya geri döndü

​Rusya'ya ihracat on ayda 3,1 milyar dolara çıktı.
Maç fazlasıyla lider

Maç fazlasıyla lider

​Fenerbahçe, iki kırmızı kartın çıktığı maçta 3 puanın sahibi oldu.
Muhammed Mursi'nin ölümü

Muhammed Mursi'nin ölümü

​BM: Mursi'nin ölümü devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir.
Nikah şahitleri Erdoğan oldu

Nikah şahitleri Erdoğan oldu

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı evlendi.

Euro 2020 yolunda

Euro 2020 yolunda

İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu açıklandı.
Mevlid-i Nebi Haftası

Mevlid-i Nebi Haftası

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış programında konuştu.
Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı.

Servis şoförü tutuklandı

Servis şoförü tutuklandı

​Avcılar'da gerçekleşen kazada servis şoförü için tutuklama kararı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Bakan Soylu, terörle mücadeleye yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD ve Rusya sözünü tutmadı

ABD ve Rusya sözünü tutmadı

​Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Hoparlörden ezan okunacak

Hoparlörden ezan okunacak

​Hollanda'da bir ilk.
Üzerine boya döküp saçlarını kestiler

Üzerine boya döküp saçlarını kestiler

​Kadın belediye başkanına sokak işkencesi.
Dolar güne nasıl başladı?
Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL bu sabah güne 5.77 seviyesinin hemen altında başladı. Piyasalar ABD ile ilişkileri ve küresel gelişmeleri izliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.