Gazişehir’de çiftçilere tam destek

Kırsal kalkınmaya imkanlar ölçüsünde her türlü desteği veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, köylünün rahat bir nefes almasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirdiği destek paketlerinden birini daha açtı. Bu kapsamda Gaziantep genelinde yaklaşık 1100 ton tohum dağıtacak olan Büyükşehir Belediyesi, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde arpa, buğday ve mercimek tohumu dağıtım töreni düzenledi.

‘ŞEHİR EKONOMİSİ TOPRAKLA BAŞLIYOR’

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın hazır bulunduğu toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Belediye içerisinde yeni bir yapılanmaya gittik. Tarım daire başkanlığını müstakil bir daire başkanlığı olarak kurduk. Şehir ekonomisi, toprakla, çiftçiyle, işçiyle başlıyor. Gıdaya dayalı sanayide Türkiye beşincisiyiz. İhracatta Türkiye beşinciyiz. Bu, kendiliğinden mi oldu? Biz ne kadar sanayi memleketiysek o kadar da tarım memleketiyiz” dedi.

‘BAŞIM ÜZERİNE’

Üreticinin makul çerçevede olan taleplerine en iyi şekilde cevap vermeye çalıştıklarına değinen Başkan Şahin, “Oda başkanları geldi bana, ‘başkanım tahıl ambarıyız’ ama küçük küçük destek lazım. Tamam dedim talimat verdim. Herkes şaşırdı, böyle bir destek daha önce yapılmamış. Arıcılar birliği başkanı, ‘kovan dağıtacağız’ dedi, Başım üzerine dedim. Küçükbaş birlik başkanım geldi ‘Oğlaklar ölüyor, süt yemi dağıtmamız lazım’ dedi, dağıttık. İl Tarım ve Orman Müdürümüzle aşılama süt yemi dağıttık. Meralara, hayvanın su içmesi için sondajı güneş enerjisi ile çalışan yalak yaptık, hayvanlar suya kavuşunca süt verimi de arttı. ‘Hijyen süt mutlu kadın projesi ile de süt sağma makinesi dağıttık” diye konuştu.

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Konuşmaların ardından temsili olarak çiftçilere tohum dağıtıldı. Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ve eşi, Başkan Şahin’e yerel ürünlerin yer aldığı hediye verdi.

YENİ HEDEF: ANTEP PEYNİRİ

Karıncalar gibi çalışıp dev eserler bırakmak için ne gerekirse yapacaklarına dikkat çeken Şahin şöyle konuştu; “Oğuzeli’nde yeni bir alan belirledik hemen hızlı bir kiralamaya giriyoruz. Venezüella geldi sumakları bitirdi. Filipinler geldi nar ekşisini bitirdi. Acayip bir pazar var. Ne yapacağız daha fazla üreteceğiz. Şimdi tohum bankası kuruyoruz. Baharat kütüphanesi yapıyoruz. Bunların hepsi üzerinde çiftçiyi toprağı merkeze alıyoruz. Yeni hedefimiz Antep peyniri. Bu memleketin peyniri var ya ne mozeralla gibi ne hellim gibi. Antep peynirini markalaştırmamız lazım. Çok üreteceğiz, çok satacağız, çok kazanacağız. Çok kazanınca şehir ekonomisi rahatlayacak. Bu Gaziantep modeli bütün Türkiye’ye model olacak.”