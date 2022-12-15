Gündem Gemide yaralanan Filipinli mürettebatı Sahil Güvenlik hastaneye ulaştırdı
MUĞLA

Gemide yaralanan Filipinli mürettebatı Sahil Güvenlik hastaneye ulaştırdı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 'Malta' bayraklı gemide çalışırken düşüp başını çarpan 49 yaşındaki Filipin uyruklu mürettebat Marianojr Ularte'nin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye ulaşması sağlandı.

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Haber Merkezi DHA
Gemide yaralanan Filipinli mürettebatı Sahil Güvenlik hastaneye ulaştırdı
Gemide ilk müdahalesi yapılan Ularte, daha sonra karada bekleyen ambulansa teslim edildi.

Dalaman açıklarında seyir halindeki Malta bayraklı 'Kıran Bosphorus' isimli ticari gemideki mürettebat Marianojr Ularte'nin düşüp başını çarptığı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG-27 botu, ihbar üzerine Marmaris'in İçmeler İskelesi'nde bekleyen sağlık ekibini alıp gemiye hareket etti.

Gemide ilk müdahalesi yapılan Ularte, daha sonra karada bekleyen ambulansa teslim edildi. Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ularte'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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