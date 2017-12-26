Gemlik güvenli bölgeye taşınıyor

Bursa Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik Atatepe Tesisleri'nde, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem riski altında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların daha güvenli bölgeye nakledilmesine ilişkin proje hakkında bilgi verdi. Sağlam zemin üzerindeki güvenli ve konforlu binalar sayesinde yeni Gemlik'in önünün açılacağını, depremin risk olmaktan çıkacağını belirten Refik Yılmaz, "Gemlik alüvyon zeminde bulunuyor. Deprem fay hattın yer alan bir ilçeyiz. Cihatlı Mahallesi'nde başlatılan bin 400 konutlu toplu konut hamlesi, yaklaşık 300 hektarlık yeni alana 8 bin konut daha yapılarak devam edilebilecek. Gemlik'in uzun süredir beklediği müjdeli haber KHK ile somutlaşarak ilçemizi sevince boğdu" diye konuştu. Yılmaz, 17 Ağustos 1999’da yaşanan depremden önce yapılan binalarda inceleme yaptıklarını ve 10 bin bağımsız binada risk gördüklerine işaret etti. “Yaklaşık 10 bin konutun yenilenmesi gerekiyor” diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

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RefiknYılmaz

TÜRKİYE’YE ÖRNEK PROJE

“İşte bu 10 bin konutu konuşlandıracağımız 380 hektarlık bir alanı dün itibarıyla KHK ile çözdük. Yaklaşık 50 bin vatandaşımızı deprem riskinden kurtarmış olacağız. Tabii ki Anayasa gereği ormanlık alanlar daraltılamayacağı için bilimsel yönden orman olarak muhafazasında fayda görülmeyen, tarım alanına dönüştürülemeyen konut olacak alanlara karşı Hazine, orman yapılmak üzere bir başka bölgede alan vererek takas edecek. Bu, tarihi bir fırsat ve Türkiye’ye örnek olacak bir proje ayrıca zeytini de korumak gerekiyordu. Zeytin ağaçlarına dokunmadan böyle bir çözüm bulduğumuz için mutluyuz” Gemlik halkının da mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, vatandaşların çok nitelikli bir bölgede ev sahibi olacağına dikkati çekti. Yılmaz, proje için Cumhuriyet Mahallesi’nin üst kısmındaki bölgeyi belirlediklerini belirterek, şunları söyledi:

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ZEYTİNLİKLER İMARA AÇILMIYOR

“Özellikle 1999 depreminden önce yapılan ve çürük olduğu tespit edilen binaları yeni evle takas etmek suretiyle bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Gönüllük esasına göre gerçekleşecek. Yeni bölge tüm vatandaşların tercih edebileceği deniz manzaralı. Bölge, Orman ve Su İşleri Bakanlığından devredildikten sonra çalışmalara başlayacağız. 2018 yılı içinde burada konutlar yükselmeye başlayacak” AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın da "Gemlik'in üstünde kalan, orman vasfını yitirmiş, makilik ve taşlık alanlar imara açılacak. Zeytinlikler ve ağaçlık alanlar imara açılmıyor. Lütfen bunu iyi bilelim. Gemlik'te deprem risk olmaktan çıkacak. KHK ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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