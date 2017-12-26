GündemGemlikgüvenlibölgeyetaşınıyor
BURSA

Gemlik güvenli bölgeye taşınıyor

Deprem riskli bölgede yaşayan Gemlikli 50 bin vatandaş güvenli bölgeye taşınacak. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Gemlik alüvyon zeminde bulunuyor. Deprem fay hattında yer alan bir ilçeyiz. Yaklaşık 10 bin riskli konutumuz var, ilk etapta 8 binin üzerinde konut yaparak bu riskli binaları sağlam zeminli üst kesimlere taşımayı planlıyoruz" dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
​Deprem riskli bölgede yaşayan Gemlikli 50 bin vatandaş güvenli bölgeye taşınacak.
​Deprem riskli bölgede yaşayan Gemlikli 50 bin vatandaş güvenli bölgeye taşınacak.

Bursa Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik Atatepe Tesisleri'nde, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem riski altında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların daha güvenli bölgeye nakledilmesine ilişkin proje hakkında bilgi verdi. Sağlam zemin üzerindeki güvenli ve konforlu binalar sayesinde yeni Gemlik'in önünün açılacağını, depremin risk olmaktan çıkacağını belirten Refik Yılmaz, "Gemlik alüvyon zeminde bulunuyor. Deprem fay hattın yer alan bir ilçeyiz. Cihatlı Mahallesi'nde başlatılan bin 400 konutlu toplu konut hamlesi, yaklaşık 300 hektarlık yeni alana 8 bin konut daha yapılarak devam edilebilecek. Gemlik'in uzun süredir beklediği müjdeli haber KHK ile somutlaşarak ilçemizi sevince boğdu" diye konuştu. Yılmaz, 17 Ağustos 1999’da yaşanan depremden önce yapılan binalarda inceleme yaptıklarını ve 10 bin bağımsız binada risk gördüklerine işaret etti. “Yaklaşık 10 bin konutun yenilenmesi gerekiyor” diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

RefiknYılmaz

TÜRKİYE’YE ÖRNEK PROJE

“İşte bu 10 bin konutu konuşlandıracağımız 380 hektarlık bir alanı dün itibarıyla KHK ile çözdük. Yaklaşık 50 bin vatandaşımızı deprem riskinden kurtarmış olacağız. Tabii ki Anayasa gereği ormanlık alanlar daraltılamayacağı için bilimsel yönden orman olarak muhafazasında fayda görülmeyen, tarım alanına dönüştürülemeyen konut olacak alanlara karşı Hazine, orman yapılmak üzere bir başka bölgede alan vererek takas edecek. Bu, tarihi bir fırsat ve Türkiye’ye örnek olacak bir proje ayrıca zeytini de korumak gerekiyordu. Zeytin ağaçlarına dokunmadan böyle bir çözüm bulduğumuz için mutluyuz” Gemlik halkının da mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, vatandaşların çok nitelikli bir bölgede ev sahibi olacağına dikkati çekti. Yılmaz, proje için Cumhuriyet Mahallesi’nin üst kısmındaki bölgeyi belirlediklerini belirterek, şunları söyledi:

ZEYTİNLİKLER İMARA AÇILMIYOR

“Özellikle 1999 depreminden önce yapılan ve çürük olduğu tespit edilen binaları yeni evle takas etmek suretiyle bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Gönüllük esasına göre gerçekleşecek. Yeni bölge tüm vatandaşların tercih edebileceği deniz manzaralı. Bölge, Orman ve Su İşleri Bakanlığından devredildikten sonra çalışmalara başlayacağız. 2018 yılı içinde burada konutlar yükselmeye başlayacak” AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın da "Gemlik'in üstünde kalan, orman vasfını yitirmiş, makilik ve taşlık alanlar imara açılacak. Zeytinlikler ve ağaçlık alanlar imara açılmıyor. Lütfen bunu iyi bilelim. Gemlik'te deprem risk olmaktan çıkacak. KHK ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

  • Vatandaş memnun
  • İlçede oturan vatandaşlardan Aydın Navruzoğlu aslen Diyarbakırlı olduğunu ve 22 yıldır Gemlik’te yaşadığını söyledi. Navruzoğlu, Gemlik’te birkaç kez depremi yaşadığını hatırlatarak, “Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle çok insanımız hayatını kaybetti.
  • Bunun önüne geçilebilmesi için alınan bu karardan dolayı mutluyum. Hak hukuk, yerine geldiği takdirde bu düzenleme çok güzel olur” diye konuştu. Vatandaşlardan Emre Bulut (28) ise Gemlik’te doğup büyüdüğünü belirterek, “Riskli bölgelerin daha güvenli bir alana taşınması elbette ki iyi olacaktır. Ancak yıllardır burada yaşamaya alıştık. İnşallah o alanlarda yaşamaya alışırız. 7 şiddetinin üzerindeki
  • depreme dayanıklı binaların daha güvenli bölgeye yapılması iyi olacaktır” ifadelerini kullandı. Mehmet Yasalar da 1960 yılından beri Gemlik’te yaşadığını aktararak, “Riskli kısımların fay
  • hattının bulunduğu bölgeden taşınması muhakkak iyi olacaktır. Vatandaş olarak güvenli bölgeden yanayız” dedi.
ÖNERİLEN VİDEOLAR
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

‘Dağların aslanları’ ansızın vuruyor
Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti.
Sinemaya 'ses' veren isim: Charlie Chaplin
Sessiz sinemanın son ve en büyük temsilcilerinden biri olan Charlie Chaplin'in beyaz perdeye yansıttığı tiplemeler bugün bile hala hafızalarda. Filmlerinde komik olaylar üzerinden olaylar üzerinden insana ve topluma dair derin analizlerle ön plana çıkan Chaplin, modern sinemanın mimarları arasında en önemli isimlerden biri.


Aşkı bir de Trabzonlu Fuat dededen dinleyin
Trabzon'da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Fuat Özkan, "hastalıkta ve sağlıkta" sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor. 7 yıldır yatalak eşinin tüm hizmetlerini karşılamaya çalışan Fuat dede, ilk günkü aşkla eşinin elini hiç bırakmıyor.
İsrail’in korkunç eğitim sistemi
İsrail'de uygulanan eğitim sistemi hayrete düşürdü. Geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülerde, öğrencilere adeta Filistin düşmanlığı empoze ediliyor.

Artık pasaport emniyetten verilmeyecek
2018'de emniyetin işleri biraz daha hafifleyecek. Pasaportlar bundan sonra polis tarafından verilmeyecek. İşte 2018'de pasaport fiyatlarıyla birlikte yapılacak değişiklikler.


Filistinlilerden Erdoğan'a 'Kudüs' teşekkürü
Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinin ardından bir grup Filistinli, Haerm-i Şerif'in avlusunda Kudüs ve Filistin lehine slogan atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını açtı. Kudüs İslami Vakıf İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Mescid-i Aksa'da 45 bin kişinin cuma namazını eda ettiğini dile getirdi.
İsrail’in casus ‘gözleri’
İsrail, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinlilerin düzenledikleri gösterilerin merkezi haline gelen işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın Şam Kapısı çevresini yaklaşık 60 kamerayla izliyor.
Ballon d’Or ödülünü kazanan 'son dünyalı' Kaka ve bilinmeyen yönü
Varlıklı bir ailede doğması, kendi hikayesini yazmasına engel değildi. Brezilya'da bir istisna olarak favelada yetişmeyen Kaka'nın, 18 yaşında geçirdiği ve hayatında dönüm noktası olan kazadan zirveye uzanan ilgi çekici hikayesi sizlerle…
Venezuelalı temsilci ABD'ye meydan okudu: Dünya satılık değildir!
Venezuela BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD'ye meydan okudu. ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören tasarı,128 ülkenin oyu kabul edildi.



Hastalığı yüzünden ‘lanetli bebek’ diyorlar
Pakistanlı Asiya Manghrio, beyin zarındaki tümör sebebiyle acı çekiyor. Burnunun iki tenis topu kadar şişmesine sebep olan tümör, küçük kızın nefes almasını ve yemek yemesini zorlaştırıyor. 1,5 yaşındaki kız çocuğu Pakistan'da 'lanetli bebek' olarak anılıyor.
Kefenleri kar oldu: En acı destanımız Sarıkamış...
Tam 103 sene önce 78 bin askerimiz, Kars'ı yeniden vatan topraklarına katmak için yürüyüşe geçti. Fakat çetin kış şartları dayanılacak gibi değildi. Açlık ve susuzlukla savaşan, üzerinde incecik kıyafetlerle artık soğuğa dayanamayan 60 bin 'kar kelebeği' Sarıkamış'ta şehadet şerbetini içti.

Erdoğan'dan Trump'a: Türkiye'nin iradesini dolarla satın alamazsınız!
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs oylaması önce ABD Başkanı'nın ülkeleri tehdit etmesi ile ilgili, "Demokrasinin beşiği dünyada dolarla satın alınabilecek iradeler arıyor. Türkiye'nin demokrasi iradesinin dolarla satın alamazsınız. Tüm dünyaya sesleniyorum. Sakın ha iradenizi birilerine sakın ha satmayın. O dolarlar gelir ama satılan irade geri gelmez" dedi.
Hala bir sır gibi: Lockerbie Faciası
21 Aralık 1988 Çarşamba günü, Londra Heathrow Havalimanı'ndan New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'na sefer yapan Pan Am Havayolları'na ait Boeing 747-121 tipi uçak bombalanarak İskoçya'nın Lockerbie kasabasına düştü. 259'u uçakta 11'i kasabada 270 kişinin hayatını kaybettiği olay hala bir sır gibi..


Taşeron İşçi Yasası'nda en çok merak edilen 10 soru
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı. Yıllardır vatandaşların istediği sorunun çözümü gerçekleşti. Hükümetten konuyla ilgili birbiri ardına açıklamalar gelirken, en çok merak edilen 10 sorunun cevabını sizler için araştırdık.
Gayrimenkul Sertifikası nedir?
Gayrimenkul Sertifikası, projelerin herkesin ortak alabileceği küçük paylara bölünerek oluşturulan bir yatırım aracıdır. Bir daire alacak kadar birikimi olmayan fakat gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar böylelikle yatırıma ortak edilir.


“Ustasının öksüz yapısını sürdürecek kişi sensin!”
Gazeteci Abdurrahman Uzun, 'Sahibini Arayan Madalyon' filmi üzerinden etkileyici bir video hazırladı.
Suudi Arabistan İran'a 'animasyon'la savaş açtı!
ABD ile yakınlaşması ile dikkati çeken Suudi Arabistan, 'ılımlı İslam' çıkışıyla da epey ilgi çekmişti. Suudi Arabistan'da bir sivil toplum kuruluşu, yayınladığı bir animasyon ile 'İran'a savaş açtı.' Animasyon, bölgedeki krizin derinliğini de gözler önüne seriyor. İran'ın 'gerçek düşman' olarak gösterildiği videoya tepki büyük...


Bir Şarkı Bir Hikaye: Fuat Edip'in unutamadığı rüyası
Bir bahar akşamı, Çamlıca Lisesi'nin önünden yürürken karşılaştığı kız, bambaşka bir dünyaya götürür Fuat Edip'i...

KAPAT

YUKARI