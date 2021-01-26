Gülistan Doku'nun ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü. Anne Bedire Doku ile baba Halit Doku, Erdoğan'dan kızlarının bulunmasını istedi.
Tunceli’de 1 yıldan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi, Elazığ’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.
Doku ailesi, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile açılışın ardından görüştü.
Görüşmeye telefonla katılan abla Aygül Doku, "Annem ve Babam Elazığ'da yüz yüze görüştü. Ben de görüşmeye telefonla katıldım. Gülistan’ın bulunmasını istedik. Gülistan’ın nerede olduğunu Z.A. biliyor. Doğruları söylerse Gülistan'a ne olduğu cevabı bulunur dedik" şeklinde açıklama yaptı.
Erdoğan'ın taleplerini dinlediğini anlatan abla Aygül Doku, Erdoğan'ın "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak, hukuki olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Barajda aramalar konusunda elimizden geleni yaptık ama bulamadık" sözlerini aktarıp, hukuki olarak olayın üzerinde duracaklarının sözünü verdiğini belirterek "Biz de umutluyuz" diye konuştu.