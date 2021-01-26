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POLİTİKA

Gülistan Doku'nun ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü. Anne Bedire Doku ile baba Halit Doku, Erdoğan'dan kızlarının bulunmasını istedi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Tunceli’de 1 yıldan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi, Elazığ’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.

  • Doku ailesi, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile açılışın ardından görüştü.

Görüşmeye telefonla katılan abla Aygül Doku, "Annem ve Babam Elazığ'da yüz yüze görüştü. Ben de görüşmeye telefonla katıldım. Gülistan’ın bulunmasını istedik. Gülistan’ın nerede olduğunu Z.A. biliyor. Doğruları söylerse Gülistan'a ne olduğu cevabı bulunur dedik" şeklinde açıklama yaptı.

Gülistan Doku'dan 213'üncü günde: İz yok su seviyesi 15 metre düştü
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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamadı.
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Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.
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Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.
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Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı.
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Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü. Ailesinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyunun tahliyesine karar verildi.
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22 Temmuz günü Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su tahliye işleminde bugüne kadar su seviyesi 15 metre düşürüldü.
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Baraj gölündeki su seviyesinin düşürülmesiyle Gülistan'ın en son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü'nün baraj gölü içindeki ayakları açığa çıktı. Su tahliye işleminin bir hafta daha süreceği öğrenildi.
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Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 213'üncü günde, AFAD ekiplerinin baraj gölünde botlarla yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti. Bugün yapılan arama çalışmalarında da Gülistan'a ait bir ize rastlanamadı.
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Gülistan Doku'dan 213'üncü günde: İz yok su seviyesi 15 metre düştü
Tunceli'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltık Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesi çalışmalarıyla su seviyesi 15 metre düşürüldü. Doku'yu arama çalışmaları 213'üncü günde, AFAD ekiplerinin gölde botlar ile yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti.

'Elimizden gelen her şeyi yapacağız'

Erdoğan'ın taleplerini dinlediğini anlatan abla Aygül Doku, Erdoğan'ın "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak, hukuki olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Barajda aramalar konusunda elimizden geleni yaptık ama bulamadık" sözlerini aktarıp, hukuki olarak olayın üzerinde duracaklarının sözünü verdiğini belirterek "Biz de umutluyuz" diye konuştu.

Gülistan Doku'nun iki gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
GÜNDEM
Gülistan Doku'nun iki gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı

Tunceli'de kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
GÜNDEM
Tunceli'de kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı

Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 98'i tarandı ancak hala bir iz bulunamadı
FOTOĞRAF 12
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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
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AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde, arama çalışması yaptı. 225 gün süren ve 18 Ağustos'ta sonlandırılan arama çalışmaları, Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim'de yeniden başlatıldı.
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Gülistan Doku için Tunceli Valiliği koordinesinde 15 Ekim'de 17 kilometrelik uzunluğa sahip Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Sabah erken saatlerde başlatılan arama çalışmalarında AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirirken, botlarla da baraj gölü üzerinde kıyı taraması yaptı. Su altı arama cihazı ROW ile de baraj kapaklarının bulunduğu bölgede arama çalışması yapılıyor. Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 98'i taranırken, ekipler 185 saatlik dalış gerçekleştirdi. Ancak arama çalışmalarında Gülistan'a ait ize rastlanılmadı.
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Gülistan Doku için baraj gölünün yüzde 98'i tarandı ancak hala bir iz bulunamadı
Tunceli'de, 318 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmaları Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde devam ediyor. Ekipler, Doku'yu bulmak için 33 günde 185 saat dalış yapıp, Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 98'ini taradı.
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