Gülistan Doku'nun ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Tunceli’de 1 yıldan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi, Elazığ’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.

Doku ailesi, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile açılışın ardından görüştü.

Görüşmeye telefonla katılan abla Aygül Doku, "Annem ve Babam Elazığ'da yüz yüze görüştü. Ben de görüşmeye telefonla katıldım. Gülistan’ın bulunmasını istedik. Gülistan’ın nerede olduğunu Z.A. biliyor. Doğruları söylerse Gülistan'a ne olduğu cevabı bulunur dedik" şeklinde açıklama yaptı.

FOTOĞRAF 10 Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü. Ailesinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyunun tahliyesine karar verildi. 22 Temmuz günü Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su tahliye işleminde bugüne kadar su seviyesi 15 metre düşürüldü. Baraj gölündeki su seviyesinin düşürülmesiyle Gülistan'ın en son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü'nün baraj gölü içindeki ayakları açığa çıktı. Su tahliye işleminin bir hafta daha süreceği öğrenildi. Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 213'üncü günde, AFAD ekiplerinin baraj gölünde botlarla yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti. Bugün yapılan arama çalışmalarında da Gülistan'a ait bir ize rastlanamadı. Gülistan Doku'dan 213'üncü günde: İz yok su seviyesi 15 metre düştü Tunceli'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltık Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesi çalışmalarıyla su seviyesi 15 metre düşürüldü. Doku'yu arama çalışmaları 213'üncü günde, AFAD ekiplerinin gölde botlar ile yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti.

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'Elimizden gelen her şeyi yapacağız'

Erdoğan'ın taleplerini dinlediğini anlatan abla Aygül Doku, Erdoğan'ın "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak, hukuki olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Barajda aramalar konusunda elimizden geleni yaptık ama bulamadık" sözlerini aktarıp, hukuki olarak olayın üzerinde duracaklarının sözünü verdiğini belirterek "Biz de umutluyuz" diye konuştu.

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