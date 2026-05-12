Gümrük Birliği güncellenmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ekonomik Misyon” kapsamında Türkiye’yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Görüşmeye dair İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Buna göre görüşmede, Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

SAVUNMAYA KATILMAMIZ MÜŞTEREK MENFAATİMİZE

Türkiye ve Belçika’nın ticari ilişkilerden savunma sanayiine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirten Erdoğan, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini kaydeden Erdoğan, tam üyeliğe kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği’nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini vurguladı. Türkiye’nin AB’nin savunma girişimlerine katılmasının müşterek menfaat gereği olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Belçika Kraliçesi’nin Türk iş çevreleriyle temaslarında somut neticeler alınmasını temenni ettiğini de sözlerine ekledi.

YEŞİL ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaret eden Erdoğan, bu yıl 7-8 Temmuz’da Ankara’da NATO Liderler Zirvesi’ne, 9-20 Kasım tarihlerinde ise COP31’e ev sahipliği yapılacağını hatırlattı. Belçika’yla önemli iş birliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa’da ön sıralarda yer aldığını kaydetti.







