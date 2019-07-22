Gündem Gurbetçilere tatlı karşılama
EDİRNE

Gurbetçilere tatlı karşılama

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yaz tatilleri için memleketlerine karayolu ile gelen gurbetçileri, Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Edirneli ciğerci ve şekerlemeci esnaf karşıladı. Anavatana giriş yapan gurbetçilere esnaf tarafından meşhur Edirne tava ciğeri, badem ezmesi, Kavala kurabiyesi ve deva-i misk helvası müzik eşliğinde ikram edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meriç gümrük sahasında anavatana girmek için sıra bekleyenlere ikram yapıldı.
Meriç gümrük sahasında anavatana girmek için sıra bekleyenlere ikram yapıldı.

Yaşadıkları Avrupa ülkelerinden anavatana karayolu ile akın akın gelen gurbetçiler, Kapıkule’de sazlı, sözlü, ciğer ve şekerlemeli ikramlarla karşılandı. Edirneli ciğerci esnafı Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç gümrük sahasında anavatana girmek için sıra bekleyenlere kentin meşhur lezzeti tava ciğer, badem ezmesi, Kavala kurabiyesi ve deva-i misk ikram edip “Hoş geldiniz” dedi. Aynı zamanda Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, gurbetle sılanın buluştuğu sıfır noktasında gurbetçileri karşıladıklarını söyleyerek, “Binlerce gurbetçimiz çalıştıkları ülkelerden kalktılar sılaya doğru yola çıktılar, biz de tam o gurbetle sılanın buluştuğu yerde kendilerinin vatana kavuşma sevincine ortak olmaya geldik ve Edirne’nin yöresel markalarını, tava ciğeri, badem ezmesini, Kavala kurabiyesini, deva-i misk ikram ediyoruz ve onların vatanla buluşma sevincine ortak oluyoruz burada. Aldığımız tepki çok güzel. İnşallah bundan sonra izin boyunca, yani bu tatil dönemi boyunca bütün esnaf olarak burada oluruz ve onlara Edirne’nin bütün yöresel yiyeceklerini ikram ederiz, çünkü görüyoruz ki onlar çok mutlu oluyorlar, onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz” dedi.

BÖYLE KARŞILANMAK PAHA BİÇİLEMEZ

Almanya’nın Stuttgart şehrinden gelerek İzmit’e giden Meral Serin, Türkiye’ye girişte bu şekilde karşılanmaktan duyduklarını mutluluğun paha biçilemez olduğunu ifade etti. Serin, “Vatanımıza girdik, çok mutluyuz. Gurbette yaşayanlar kadar vatan toprağının kıymetini bilen olmuyor. Çok güzeldi karşılamaları. Kardeşlerimize helal olsun. Şu topraklara gelip, bu şekilde karşılanmak paha biçilemez bir duygu” dedi. Fransa’dan gelen Kudret Sueri ise ilk defa bu şekilde karşılandıklarını belirterek, “Gerçekten çok mutlu olduk. Türkiye’de olmak paha biçilemez. Emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirlenen 45 kişi hastanelik oldu
GÜNDEM
Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirlenen 45 kişi hastanelik oldu
CHPye Atatürk davası

CHP'ye Atatürk davası

​Atatürk'ün mirasçısı Tacinur Demir, CHP'ye vasiyetin iptali için dava açtı.
Operasyon başlatıldı

Operasyon başlatıldı

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.
Gemicilerdenhaber yok

Gemicilerden
haber yok

​Kaçırılan gemiciler arasındaki Hüseyin Zabun'un eşi Yeni Şafak'a konuştu.
İdlib'e saldırılar devam ediyor

İdlib'e saldırılar devam ediyor

Esed ve Rusya'nın saldırısında ölü sayısı 17'ye yükseldi.
Yeniden sokaktalar

Yeniden sokaktalar

Hong Konglular, Çin'e iade yasasını protesto ediyor.
Acı bilanço

Acı bilanço

​Edirne'deki kazada aynı aileden 4 kişi öldü.
Kararlılıkla sürdüreceğiz

Kararlılıkla sürdüreceğiz

Oktay'dan dikkat çeken Doğu Akdeniz ve Deniz Kuvvetleri mesajı.
Kimsenin yanına kar kalmayacak

Kimsenin yanına kar kalmayacak

MHP lideri Bahçeli'den Pentagon'un F-35 kararına sert tepki.

150 yıllık rüya proje

150 yıllık rüya proje

​Tamamlandığında 10 bin kişiye iş kapısı açılacak.

Bayram önlemi

Bayram önlemi

Ağustosun 7'sinde başlayıp 20'sinde sona erecek.

Şişli'de <br>korku dolu anlar

Şişli'de
korku dolu anlar

​İki otobüsün arasına girdi, ölümden döndü.
Johnson başbakan<br>olursa istifa edecek

Johnson başbakan
olursa istifa edecek

İngiltere Maliye Bakanı Hammond canlı yayında açıkladı.
Düzce'den acı haber

Düzce'den acı haber

​Aramalara bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.