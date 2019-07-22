Gurbetçilere tatlı karşılama

Yaşadıkları Avrupa ülkelerinden anavatana karayolu ile akın akın gelen gurbetçiler, Kapıkule’de sazlı, sözlü, ciğer ve şekerlemeli ikramlarla karşılandı. Edirneli ciğerci esnafı Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç gümrük sahasında anavatana girmek için sıra bekleyenlere kentin meşhur lezzeti tava ciğer, badem ezmesi, Kavala kurabiyesi ve deva-i misk ikram edip “Hoş geldiniz” dedi. Aynı zamanda Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, gurbetle sılanın buluştuğu sıfır noktasında gurbetçileri karşıladıklarını söyleyerek, “Binlerce gurbetçimiz çalıştıkları ülkelerden kalktılar sılaya doğru yola çıktılar, biz de tam o gurbetle sılanın buluştuğu yerde kendilerinin vatana kavuşma sevincine ortak olmaya geldik ve Edirne’nin yöresel markalarını, tava ciğeri, badem ezmesini, Kavala kurabiyesini, deva-i misk ikram ediyoruz ve onların vatanla buluşma sevincine ortak oluyoruz burada. Aldığımız tepki çok güzel. İnşallah bundan sonra izin boyunca, yani bu tatil dönemi boyunca bütün esnaf olarak burada oluruz ve onlara Edirne’nin bütün yöresel yiyeceklerini ikram ederiz, çünkü görüyoruz ki onlar çok mutlu oluyorlar, onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz” dedi.

BÖYLE KARŞILANMAK PAHA BİÇİLEMEZ

Almanya’nın Stuttgart şehrinden gelerek İzmit’e giden Meral Serin, Türkiye’ye girişte bu şekilde karşılanmaktan duyduklarını mutluluğun paha biçilemez olduğunu ifade etti. Serin, “Vatanımıza girdik, çok mutluyuz. Gurbette yaşayanlar kadar vatan toprağının kıymetini bilen olmuyor. Çok güzeldi karşılamaları. Kardeşlerimize helal olsun. Şu topraklara gelip, bu şekilde karşılanmak paha biçilemez bir duygu” dedi. Fransa’dan gelen Kudret Sueri ise ilk defa bu şekilde karşılandıklarını belirterek, “Gerçekten çok mutlu olduk. Türkiye’de olmak paha biçilemez. Emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

REKLAM