Hafta sonu kar topu

İstanbul, günlerdir etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken yoğun kar yağışı, dün akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Kentte önceki akşam saatlerinde lapa lapa yağan kara, sadece çocuklar sevinmedi. Sultangazi’de etkili olan kar yağışıyla vatandaşlar sokaklarda kar topu oynadı, hatta dakikalarca halay çekti. Beyaza bürünen Beykoz Çubuklu sahilindeki vatandaşlar da kar altında yürüyüş yaptı. Sultanbeyli'de sokak ortasında horon oynayan vatandaşlar ise dakikalarca kar yağışı altında eğlendi. Taksim Meydanı'nda görevli polis memurları ile vatandaşlar da kar topu oynadı. Kartal’da Aydos Ormanı'na gelenlerden bazı aileler karda mangal keyfi yaptı.





YOLLAR BUZ PİSTİ GİBİ

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava, trafikte de zaman zaman olumsuzluklara neden oldu.

Özellikle yüksek kesimlerdeki bazı yollar, kar nedeniyle kayganlaştı ve araçlar yolda kaldı. Ataşehir'deki Ferhatpaşa Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde seyir halinde olan araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte zorlandı. 19 Mayıs Caddesi'nde ise seyir halindeki İETT otobüsü yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda mahsur kaldı. Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan'da kar şiddetini artırınca çok sayıda sürücü yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Şişli İnönü Mahallesi Babil Sokak’ta, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra binanın duvarına çarparak durabildi. Esenler ve Başakşehir'de de maddi hasarlı kazalar meydana geldi.





SÜRÜCÜ KURSLARI TATİL EDİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, "İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, cumartesi ve pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri-kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Şehir Hatları dün fırtına nedeniyle vapur seferlerini yapamadı.



