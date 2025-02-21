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Meteoroloji'den 14 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 14 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı

09:4821/02/2025, Cuma
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Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece daha düşmesi bekleniyor.
Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece daha düşmesi bekleniyor.

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan yağışlı hava devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 8 ile turuncu, 6 ile sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Son tahminlere göre, bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İstanbul ve çevresi kar yağışlı. Yağışın yarın da süreceği belirtiliyor.



Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop ve Bartın'a "turuncu"; İstanbul'un da içinde olduğu 6 ile "sarı" kodlu uyarı verildi.


Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde saatte 60 kilometre hıza ulaşabilecek fırtına etkili olacak.


Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece daha düşmesi bekleniyor.


AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli kar yağışı beklenen illerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.


Uzmanlar, olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.

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