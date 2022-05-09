Gündem Haitide kaçırılan sekiz Türk vatandaşıyla Dışişleri Bakanlığı ilgili devrede
ANKARA

Haiti'de kaçırılan sekiz Türk vatandaşıyla Dışişleri Bakanlığı ilgili devrede

Haiti'de aralarında sekiz Türk vatandaşın da bulunduğu yolcu otobüsünün kaçırılmasıyla ilgili Türkiye'nin Santa Domingo Büyükelçiliğinin resmi makamlarla temasının sürdüğü belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Haitide kaçırılan sekiz Türk vatandaşıyla Dışişleri Bakanlığı ilgili devrede
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yolcuları arasında sekiz Türk vatandaşının da bulunduğu yolcu otobüsü, dün Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'ye seyahat ederken kaçırıldı.

  • Daha önce başka kaçırma vakalarının da yaşandığı Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarında gerçekleşen olayın ardından Haiti'ye akredite Türkiye'nin Santa Domingo Büyükelçiliği, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti nezdinde girişimlere başladı.

Fidye amaçlı silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı öğrenilen yolcuların en kısa sürede salıverilmesi için resmi makamlarla yakın temasın sürdüğü belirtildi.

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