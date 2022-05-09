Haiti'de kaçırılan sekiz Türk vatandaşıyla Dışişleri Bakanlığı ilgili devrede

Numan Kurtulmuş: Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerinde selamet sağlanınca gönüllü şekilde dönecektir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'de sayıları abartılı bir şekilde ortaya koyulan Suriyeliler başta olmak üzere, göçmenlerin kendi ülkelerine salimen dönebilmesi için projeler yapıldığını belirterek, 'Suriyeli kardeşlerimiz hayatta kalmak için bombalardan, kimyasal silahlardan kaçtıkları Suriye'ye, inşallah orada emniyet ve selamet sağlanır sağlanmaz emin bir şekilde, gönüllü bir şekilde geri döneceklerdir.' dedi.