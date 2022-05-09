Dünya Haitide 8i Türk vatandaşı 17 kişi fidye için kaçırıldı
ASYA

Haiti'de 8'i Türk vatandaşı 17 kişi fidye için kaçırıldı

Haiti'de başkent Port-au-Prince yakınlarında bir turist otobüsünü durduran silahlı kişiler, aralarında 8 Türk vatandaşının da bulunduğu en az 17 kişiyi fidye için kaçırdı.

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Haitide 8i Türk vatandaşı 17 kişi fidye için kaçırıldı
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Karayip Denizi’nde “Büyük Antiller” olarak adlandırılan, Küba, Porto Riko, Jamaika ve Cayman Adaları’nın bulunduğu adalar grubunun parçası olan Hispanyola Adası’nı Haiti ile paylaşan Dominik Cumhuriyeti yerel medyasındaki haberlere göre, Haiti'de 8'i Türk vatandaşı 17 kişi kaçırıldı.

Grup 400 Mawazo isimli bölgenin en köklü ve şiddet yanlısı çetesi olabilir.


GEÇEN YIL DA AYNI YERDE KAÇIRILMA VAKASI YAŞANMIŞTI

Haiti24'ten alınan habere göre, olay ABD ve Kanadalı bir grubun geçen yıl kaçırıldığı yer olan Croiz-des-Bouquets'te yaşandı.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Otobüste Haitili yolcular ile Dominikli bir sürücünün de bulunduğu kaydedildi. Haiti Ulusal polisi şu an durumla ilgili bir açıklama yapmadı.

İKİ HAFTADA 75 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Haiti'de çete savaşları çok şiddetli devam ediyor. Cuma günü Haiti Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre son iki hafta içindeki bölge savaşlarında 75 kişi yaşamını yitirdi.

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