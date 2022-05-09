Park halindeki TIR’a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Hiç bir sıkıntı yok. Neşelendi iyileşti, kan değerleri yerine geldi. Bir enfeksiyon çıkmazsa normale dönecek. Çok büyük bir kistle olduğu için sarkmış vaziyette gözüküyor. O sarkık vaziyetin be olduğunu hayvan severler bilmediği için getirdiler biz muayene ettik. Tümör olduğunu ve o tümör alınması gerektiğini izah ettik. Operasyona aldık. Alınmasaydı o bölgede akciğere beyine herhangi bir durum ortaya çıkabileceğini bilmiyoruz. Ancak patolojiden sonra belli olabilir. Yapmamış bilse o kadar büyük bir kitlenin yırtılabileceği kanaya bileceği düşebileceği kanamadan hayvanın sıkıntıya düşebileceğini düşündük” dedi.