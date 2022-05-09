Park halindeki TIR’a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu 25’inci kilometresi Köprüören mevkinde meydana geldi. İsmail Karhan kullandığı 34 UP 0546 plakalı TIR arızalanınca emniyet şeridinde durdu. Süleyman Gülmezer (60), yönetimindeki 43 AB 033 plakalı otomobille, yol kenarında duran TIR’a arkadan çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobil hurdaya dönerken, içinde yolcu olarak bulunan Rahime Gülmezer olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü eşi Süleyman Gülmezer ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sıkıştığı araçta yapılan sürücü Süleyman Gülmezer, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Rahime Gülmezer’in cesedi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü İsmail Karhan, ifadesi için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Rus çocuklar Pazartesi günü Zafer Günü için, askeri temalı kostümler giyerek Moskova'daki Kızıl Meydan'da geçit törenine katıldılar.
Bazı çocuklar saldırı uçaklarını anımsattılar.
Çocuklara küçük ordu kostümleri giydirildi.
Yürürken üzerlerindeki 'Z' harfi dikkat çekti.
Putin'in işgalin 75. gününde yaptığı 11 dakikalık konuşma, savaştaki ilerlemeye ilişkin bir değerlendirme sunmadı ve savaşın ne kadar sürebileceğine dair hiçbir işaret vermedi.
Zafer Günü geçit töreninde savaş uçağı ve tank kılığına giren çocuklar
Binlerce askerin ve tankın Kızıl Meydan'da düzenlediği 'Zafer Günü' geçit töreninde çocuklar savaş uçakları ve tanklar gibi giydirildi. Kostümlerin üstünde ise 'Z' harfi sergilendi.
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Alınan bilgilere göre, Hazro ilçesinde öğlen saatlerinde yağış etkili oldu.
Yağmurla birlikte yıldırım düşmesi sonucu merada hayvanlarını otlatan besici Cemal Akçıl’ın 46 adet koyun ve 7 kuzusu olmak üzere 53 küçükbaş hayvanı telef oldu.
Diyarbakır’da yıldırım düştü, 53 küçükbaş hayvan telef oldu
Diyarbakır’da yıldırım düştü: 53 küçükbaş hayvan telef oldu
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 53 küçükbaş hayvan telef oldu.
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Zonguldak’ta hayvan barınağında bakılan 13 yaşındaki Karabaş isimli sokak köpeği vücuda oluşan büyün bir kitle nedeniyle kent merkezinde bulunan veteriner kliniğine getirildi.
Veteriner hekim Önder Alkan’ın yapmış olduğu muayene sonucunda Karabaş isimli sokak köpeğinin karın bölgesinde yumruk büyüklüğünde tümör tespit edildi.
Yapılan başarılı ameliyat sonucunda tümör karın bölgesinden alınarak, köpek tedavi edildi.
Şu anda yoğun bakıma alınan ve durumu iyi olan Karabaş isimli sokak köpeğinin yapılacak son tahlillerin ardından tekrar hayvan barınağa teslim edilecek.
Veteriner hekim Önder Alkan, “Şimdi bu ameliyat yaptığımız köpek barınaktan geldi. 13 yaş üzeri. Yaşlı bir hastamız. Sağ kaburga üzerinde karın bölgesi üzerinde kaslardan kök alan bir tümör. Tümörü biz hayvanın kan tahlili ve diğer tahlillerini yaparak ameliyat yapılabilir mi diye karar verdik. Operasyon yaptık hastamız şuanda düzeldi. Bu tür tümörlerde demarkasyon dediğimiz geniş bir marş alanı bırakmak zorundayız. Tümörün yarı çapı kadar sağlam dokuyu da almak zorundayız. Onun için yaramız baya büyük oldu. Şu anda tedavi altında. Daha sonra dikişlerini alacağız, normal hayatına bırakacağız...
Hiç bir sıkıntı yok. Neşelendi iyileşti, kan değerleri yerine geldi. Bir enfeksiyon çıkmazsa normale dönecek. Çok büyük bir kistle olduğu için sarkmış vaziyette gözüküyor. O sarkık vaziyetin be olduğunu hayvan severler bilmediği için getirdiler biz muayene ettik. Tümör olduğunu ve o tümör alınması gerektiğini izah ettik. Operasyona aldık. Alınmasaydı o bölgede akciğere beyine herhangi bir durum ortaya çıkabileceğini bilmiyoruz. Ancak patolojiden sonra belli olabilir. Yapmamış bilse o kadar büyük bir kitlenin yırtılabileceği kanaya bileceği düşebileceği kanamadan hayvanın sıkıntıya düşebileceğini düşündük” dedi.
Sokak köpeğinden yumruk büyüklüğünde tümör alındı
Zonguldak'ta 13 yaşındaki Karabaş isimli sokak köpeğinin karnından el büyüklüğünde tümör alındı.