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HAKKÂRİ

Hakkari dağlıcada çatışma

Dağlıca'da saldırı girişimi: 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Dağlıca/Hakkari’de bir üs bölgesine teröristlerin saldırı girişiminde bulunduğunu belirterek, "Teröristlere anında karşılık verilerek, 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dağlıca'da nöbet tutan bir Mehmetçik. Fotoğraf: Arşiv.
Dağlıca'da nöbet tutan bir Mehmetçik. Fotoğraf: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmayla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajda, "Dağlıca/Hakkari’de bir üs bölgemize saldırı gerçekleştiren PKK’lı teröristlere anında karşılık verilerek, 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
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