Dağlıca'da saldırı girişimi: 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmayla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajda, "Dağlıca/Hakkari’de bir üs bölgemize saldırı gerçekleştiren PKK’lı teröristlere anında karşılık verilerek, 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Dağlıca/Hakkari’de bir üs bölgemize saldırı gerçekleştiren PKK’lı teröristlere anında karşılık verilerek, 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK
Dağlıca/Hakkari’de bir üs bölgemize saldırı gerçekleştiren PKK’lı teröristlere anında karşılık verilerek, 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2019