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HAKKÂRİ

Hakkari-Van yolunda askeri araç devrildi: 3 askerimiz yaralandı

Hakkari-Van yolunda askeri araç devrildi: 3 askerimiz yaralandı

Hakkari'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 askerimiz yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Hakkari-Van yolunda askeri araç devrildi: 3 askerimiz yaralandı
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Hakkari-Van yolunun 15'inci kilometresindeki Aslankaya Tüneli yakınında meydana geldi. Askeri personelin taşındığı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada 3 asker, yaralandı.

DHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Hakkari-Van yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

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