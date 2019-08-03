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HAKKÂRİ

Hakkari’de 2 PKK’lı teslim oldu

Hakkari’de 2 PKK’lı teslim oldu

Hakkari’de 2 terör örgütü PKK üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şahısların yapılan sorgulamalarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 1994 yılında katıldıkları ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arandıkları tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haber Merkezi IHA
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Hakkari'de 2 PKK'lı terörist teslim oldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 3 Ağustos 2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahısların yapılan sorgulamalarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 1994 yılında katıldıkları ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arandıkları tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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