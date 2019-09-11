Gündem Hakkaride 2 terörist teslim oldu
HAKKÂRİ

Hakkari'de 2 terörist teslim oldu

Hakkari'de 2 terörist teslim oldu

Hakkari'de polisin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerden birinin Suriye'de PYD/YPG içerisinde 3 yıldır silahlı faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Hakkari'de 2 terörist güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

  • Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
  • "Şahısların yapılan sorgulamalarında Suriye'de bulunan PYD/YPG bölücü terör örgütü içerisinde 2016 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği, diğer şahsın ise sözde 'gever' eyaletinde 2014 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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