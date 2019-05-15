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HAKKÂRİ

Son dakika haberleri... Hakkari ve Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari ve Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Alandüz bölgesinde düzenlenen operasyonda 5, Şırnak'ın Gabar Dağı Köprü Deresi bölgesinde ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güvenlik güçleri, operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.
Güvenlik güçleri, operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari ve Şırnak'taki operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından 2 bin 100 rakımlı Yüksekova Alandüz Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede son üç gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Şırnak'ta da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak-Merkez Gabar Dağı Köprü Deresi bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

Her iki bölgede de operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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