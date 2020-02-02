Hakkari'de bir düzensiz göçmen donarak öldü

Gündem

Eski koca dehşeti

Antalya Kepez’de Birol Köse (40), uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eski eşi Esma Polat (35) ve kızı Ekin Köse’yi (12) tabancayla vurduktan sonra, aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşledi. Esma Polat olay yerinde, baba- kız ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Zanlının, Çorum’dan yeni bir yuva kurmak için Antalya’ya gelen ayrıldığı eşini takip edip, sürekli burada da rahatsız ettiği ortaya çıktı.