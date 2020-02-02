Gündem Hakkaride bir düzensiz göçmen donarak öldü
HAKKÂRİ

Hakkari'de bir düzensiz göçmen donarak öldü

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmenden birinin donarak öldüğü belirlendi. Söz konusu kişilerin Bangladeş uyruklu oldukları ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi. Soğuktan etkilenen diğer 3 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Ahırda bulunan dört göçmenden birinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ahırda bulunan dört göçmenden birinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Hacıbey Çayı yakındaki bir ahırda 4 kişinin bulunduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Dört göçmenden biri hayatını kaybetti

  • Bölgeye gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede 4 kişiden birinin donarak hayatını kaybettiği, üç kişinin de soğuktan etkilendiği belirlendi.

Söz konusu kişilerin Bangladeş uyruklu oldukları ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.

Donma tehlikesi geçiren 3 düzensiz göçmen, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti
DÜNYA
Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti
Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

"​Şu ana kadar açıklanan tüm sonuçlar negatif."
Her sözü ahlaksızca

Her sözü ahlaksızca

İBB'li Şişli: ​En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor​.
Londrada bıçaklı terör saldırısı

Londra'da bıçaklı terör saldırısı

​Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahsı vurarak öldürdü.
Aslan farkı<br> 5'e indirdi

Aslan farkı
5'e indirdi

Galatasaray, Kayserispor maçını farklı kazandı.
14 günlük süre kısalabilir

14 günlük süre kısalabilir

Bakan Koca, 'Koronavirüs Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Lideri yıkan adam

Lideri yıkan adam

Sivas fark yedi, yeni transfer şov yaptı.
Bu duygular başka

Bu duygular başka

​İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde geçen diyaloğu anlattı.
Otobüs durağında acı bekleyiş

Otobüs durağında acı bekleyiş

Liseli Beyza, anne ve babasının gözü önünde yaşamını yitirdi.
15 günlük<br>süreç başladı

15 günlük
süreç başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.
Ulaşımda<br>yeni dönem

Ulaşımda
yeni dönem

İstanbullular için pilot uygulama Mart ayında başlıyor.
Günübirlik geliyorlar

Günübirlik geliyorlar

​İstanbul Havalimanı Arap turistlerin alışveriş merkezi oldu.
El-Bab'ı<br>hedef aldılar!

El-Bab'ı
hedef aldılar!

Rus uçakları Fırat Kalkanı bölgesini vurdu.
Kent geneline<br>afişler asıldı

Kent geneline
afişler asıldı

Vatandaşlar deprem anında yapmaları gerekenleri öğreniyor.
Deprem bölgesine ek kaynak

Deprem bölgesine ek kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk duyurdu.
Kirli plan<br>yine devrede

Kirli plan
yine devrede

Irak'ta etkisi azalan ABD, ülkeyi 3'e bölecek.
Hayali gerçek oldu

Hayali gerçek oldu

İdlibli yetimin bisiklet hayali gerçekleştirildi.
Hiç aklıma gelmezdi

Hiç aklıma gelmezdi

​Kredi kartındaki harcamaları görünce inanamadı, ilk kez uygulandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.