Gündem Hakkaride dev Türk bayrağı göndere çekildi
HAKKÂRİ

Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi

Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi

Hakkari Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığında kurulan 25 metre yüksekliğindeki direğe, 9 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde Türk bayrağı çekildi.

Haber Merkezi AA
Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi
Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi
Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi
AA
Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi
Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi
Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi

Hakkari'de, Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığınca hazırlanan 9 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki Türk bayrağı, törenle göndere çekildi.

Merkeze bağlı Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile askerler katıldı.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 9 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki dev Türk bayrağı, 25 metre yüksekliğindeki direğe çekildi.

Büyüklüğü ile dikkati çeken bayrak, birçok noktadan rahatlıkla görülebiliyor.

MİT'in Ukrayna'dan getirdiği FETÖ'cü tutuklandı
GÜNDEM
MİT'in Ukrayna'dan getirdiği FETÖ'cü tutuklandı

Halep iddiası

Halep iddiası

​Türkiye ve Rusya, Esed rejiminin Halep'ten çekileceği ve kontrolün Türkiye'ye geçeceği bir formül üzerinde görüşüyor.
Dünyanın tekırkçıdevleti

Dünyanın tekırkçıdevleti

​İsrail parlamentosu, “Yahudi Ulus Devlet” yasasını onayladı.
Çankayane olacak?

Çankayane olacak?

​Türkiye'nin 90 yılına tanıklık eden Çankaya Köşkü merak konusu.
FETÖ'nünprensine şok

FETÖ'nünprensine şok

​FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi.
THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

​İlana başvuran 16 kişi arasında başörtülü Fatma Durmuş da bulunuyor.
Alçaklığadoymadılar

Alçaklığadoymadılar

​HDP'li isimler adeta devlete meydan okudu.
28 günlükteorik eğitim

28 günlükteorik eğitim

​Bostancı, 28 günlük bedelli askerlikte verilecek eğitim.
Kandil'emesaj

Kandil'emesaj

​Akar ve Güler Hakkari'deki üssü ziyaret etti.

4 yıldıza doğru

4 yıldıza doğru
40 yıllık rezillik

40 yıllık rezillik
Kartal'a kolay rakip

Kartal'a kolay rakip

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Fransa'da skandal olay!

Fransa'da skandal olay!

​Macron'un yardımcısı kılık değiştirip, öğrenci dövdü.
AB'yi tehdit etti

AB'yi tehdit etti

Trump, Google'a verilen cezayı eleştirdi.
İsrail'deapartheid dönemi

İsrail'deapartheid dönemi

Filistinliler ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürüldü.
Dumanlar gökyüzünü kapladı

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Zeytinburnu'nda eski bir fabrikada yangın çıktı.
Alperendavasında karar

Alperendavasında karar

​Alperen'i serviste unutanların cezaları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.