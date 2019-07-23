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HAKKÂRİ

Hakkari'de EYP'li saldırı

Hakkari'de 2 sivil araca EYP'li saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP, 2 sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlama sonucunda sürücülerden İlhami Çelik hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Patlamanın ardından hastane önünde kalabalık oluştu.
Patlamanın ardından hastane önünde kalabalık oluştu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil otomobilin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

EYP İNFİLAK ETTİ

Alınan bilgiye göre, İlhami Çelik yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen sivil otomobilin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine ilçeye bağlı Yufkalı köyü yakınlarındaki Zirvin üs bölgesi yolundan geçişi sırasında, terör örgütü PKK üyelerince önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

AA
Hayatını kaybeden sürücünün yakınları hastaneye akın etti.

Patlamanın etkisiyle sürücü İlhami Çelik hayatını kaybetti.

Çelik'in cenazesi, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün ilimiz Şemdinli ilçesi Zirvin Tepe Üs Bölgesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

DHA
Patlamanın ardından hastane önünde kalabalık oluştu.
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