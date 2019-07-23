Hakkari'de 2 sivil araca EYP'li saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil otomobilin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
EYP İNFİLAK ETTİ
Alınan bilgiye göre, İlhami Çelik yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen sivil otomobilin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine ilçeye bağlı Yufkalı köyü yakınlarındaki Zirvin üs bölgesi yolundan geçişi sırasında, terör örgütü PKK üyelerince önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.
Patlamanın etkisiyle sürücü İlhami Çelik hayatını kaybetti.
Çelik'in cenazesi, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün ilimiz Şemdinli ilçesi Zirvin Tepe Üs Bölgesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.