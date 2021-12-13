Gündem Hakkaride gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
HAKKÂRİ

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamaları gibi eylem ve etkinliklerin, 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hakkaride gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Arşiv

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla kentte bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

  • 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu geceden itibaren başlıyor

"Hakkari sınırları içinde 13 Aralık saat 00.01'den 27 Aralık saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Gaziantep tekrar öne geçti

Gaziantep tekrar öne geçti

​Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'e konuk oluyor.
Galatasaray 3 puana hasret

Galatasaray 3 puana hasret

​Sarı kırmızılılar ligde 5 maçtır galip gelemiyor.
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme kapsamında karşılıklı temsilciler atayacağız

​Türkiye'nin 13 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

On yıllardır sürüyor

On yıllardır sürüyor

​Kore Savaşı'nın bitmesi için yeni bir adım atıldı.

Cezayı artırmayı öngören yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

Fenerbahçe'nin <br>rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin
rakibi belli oldu

Fenerbahçe Avrupa'nın yeni kupasında Çekya takımıyla oynayacak.

​Şampiyonlar Ligi kura çekimi yeniden gerçekleştirilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.