Gündem 15 günlük yasak kararı Valilik detayları açıkladı
HAKKÂRİ

15 günlük yasak kararı: Valilik detayları açıkladı

Hakkari'de basın açıklamaları, oturma eylemi, açlık grevi, gösteri yürüyüşleri, stant açma, çadır kurma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün yasaklandığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hakkaride gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak.

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenliğin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari sınırları içinde 16 Ekim saat 00.01'den 30 Ekim saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurumları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş ve poster asma ve benzeri her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Hakkari’de terörist başı için yürümek isteyen HDP'lilere polis izin vermedi
GÜNDEM
Hakkari’de terörist başı için yürümek isteyen HDP'lilere polis izin vermedi

Hakkari’de terörist başı için yürümek isteyen HDP'lilere polis izin vermedi
OYNAT 00:32
Hakkari’de terörist başı için yürümek isteyen HDP'lilere polis izin vermedi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terörist başı Abdullah Öcalan için yürümek isteyen 45 kişilik grubu polis engelledi. Aralarından HDP'li vekillerin de olduğu grup polise direnince arbede çıktı. Arbedede bir HDP'li vekil yaralandı. Hakkari Valiliği yaptığı açıklamada terör yandaşlarının polis şiddeti diye yaydığı arbedede yaralanan vekillerin kendilerini bilerek yere attıklarını belirtti.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Teröristlerin ana silah ve mühimmat deposu bulundu
OYNAT 00:19
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Teröristlerin ana silah ve mühimmat deposu bulundu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 610 personel ve 38 operasyonel timin katılımıyla 'Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken Operasyonu'nun başlatıldı. Operasyonun birinci gününde Kazan Vadisi Han Yaylası kırsalında terör örgütünün ana silah ve mühimmat deposu bulundu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK terör örgütünün cephaneliğinin ele geçirildiğini belirterek, 'Kahraman jandarmamıza tebrikler.' ifadelerini kullandı.


Kadro verilecek

Kadro verilecek

​Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha.
15 günlük yasak kararı

15 günlük yasak kararı

​Valilik detayları açıkladı.
Yunanistanın küstah paylaşımına Türkiyeden yanıt geldi: Hadi zor değil biraz medeni olun!

​Selçuk Bayraktar müthiş haberi duyurdu.

​Katar manşetlerinde Türkiye-Katar iş birliği ve ortaklığına övgü.

​Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu.

Seri sona erdi

Seri sona erdi

​Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a kaybetti.

Balkanlar'dan patlama nedeniyle taziye mesajları.

Almanya'da artan fiyatlar Başbakanlık önünde protesto edildi.

​Saatlerce işkence etti, cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı.

Maden şehidi Enes Aydın'ı öğretmeni paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.