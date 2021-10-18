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HAKKÂRİ

Hakkari’de okullara konforlu ulaşım

Hakkari’nin Merzan Mahallesi’nde birçok okulun bulunduğu bölgede asfalt çalışması başlatıldı. Kent merkezinde doğalgaz döşeme çalışmalarının tamamlandığı birçok mahalle yolu kademeli olarak asfaltlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakkari’de okullara konforlu ulaşım ​
Asfalt çalışmaları Merzan okullar bölgesinde start aldı.

Hakkari’nin Merzan Mahallesi’nde birçok okulun bulunduğu bölgede asfalt çalışması başlatıldı. Kent merkezinde doğalgaz döşeme çalışmalarının tamamlandığı birçok mahalle yolu kademeli olarak asfaltlanıyor. Yeni, Gazi, Berçelan, Bulak, Pehlivan gibi birçok mahallenin asfalta kavuşturulduğu Hakkari’de çalışmalar devam ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın yakından takip ettiği asfalt çalışmaları bu defa da Merzan okullar bölgesinde start aldı.

  • Toz ve topraktan geçilmeyen ve kışın geçit vermeyen yol, belediye ekipleri tarafından asfaltlanmaya başlandı. Yurtkur binası önünde başlayan asfalt çalışmalarının Kelikesk mevkii ve bu güzergahtan Gulazüryan’dan Katremas Köprüsü’ne devam edeceği belirtildi. Vali Akbıyık, belediye çalışmalarında büyük bir mesafe kat ettiklerini belirterek, doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı yolların tamamen asfaltlanacağını söyledi.
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