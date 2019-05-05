Yerel Seçim 2019
Gündem Hakkaride şehit askerler için tören
HAKKÂRİ

Hakkari'de şehit olan Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş için tören düzenlendi

Hakkari'de şehit askerler için tören

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş için tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

Haber Merkezi AA
Şehit piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş için tören düzenlendi.
Şehit piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş için tören düzenlendi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan 3 asker için tören düzenlendi.

Derecik ilçesinde devriye görevi yapan askerlere PKK'lı teröristlerce sınırın ötesinden yapılan saldırı sonucu şehit olan 3 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş'un Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Öz geçmişlerin okunması sırasında, saldırının ardından başlatılan operasyonlar sonucu 5 teröristin etkisiz hale getirilerek, şehitlerin kanının yerde kalmadığı belirtildi.

Duanın ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşları ve polisler tarafından omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikopterlere konuldu.

Şehit Erdoğan'ın cenazesi memleketi Adana, şehit Barış'ın cenazesi Konya, şehit Akkuş'un cenazesi de Afyon'a gönderilmek üzere Yüksekova'ya uğurlandı.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.

Hakkari'de 3 asker şehit oldu
GÜNDEM
Hakkari'de 3 asker şehit oldu

Şehit yüzbaşı için tören düzenlendi
GÜNDEM
Şehit yüzbaşı için tören düzenlendi
KHK başvurusuna ret

'KHK' başvurusuna ret

​YSK, AK Parti'nin ikinci başvurusunu da reddetti.
Evinden çıkabilecek

Evinden çıkabilecek

​Eski ÖSYM Başkanı için yeni karar.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

Dışişleri'nden ABD'nin Kıbrıs açıklamasına tepki geldi.
'Organize usulsüzlük' yapılmış

'Organize usulsüzlük' yapılmış

AK Partili Ali İhsan Yavuz belgeleri tek tek paylaştı.
Terzi'ye 'adam uyandı'<br>mesajı atmıştı

Terzi'ye 'adam uyandı'
mesajı atmıştı

Darbeci Tuğgeneral Otal, Temel Paşa'yı da hedef almıştı.
Varank'tan <br>Varaka'ya ziyaret

Varank'tan
Varaka'ya ziyaret

​140 milyon avro yatırımla kağıtta bağımlılığı azaltacak.
53 günde<br>82.7 milyon lira

53 günde
82.7 milyon lira

Gebze-Halkalı hattı açıldıktan sonra gelirini katladı.

6 ay sürdü

6 ay sürdü

​Necati Korkmaz, incir çekirdeğine bir sureyi sığdırdı.

Gözler YSK'da

Gözler YSK'da

​İstanbul ile ilgili karar bugün ele alınacak.
Türkiye'den<br>rahatsız oldular

Türkiye'den
rahatsız oldular

Hidrokarbon arama faaliyetleri ABD'yi kaygılandırdı.
'Formayı ona verin'

'Formayı ona verin'

Bülent Yıldırım'a maç sonu çok konuşulacak tepki.
Sınırlama kaldırıldı

Sınırlama kaldırıldı

​Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin yeni karar.
Borla <br>zenginleştirdiler

Borla
zenginleştirdiler

Et ve süt ürünlerinde raf ömrünü uzattılar.
61 gün beklenmeyecek

61 gün beklenmeyecek

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem başladı.
Tehlikeli yolculuk

Tehlikeli yolculuk

Bu köprüden geçip köylerine ulaşıyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.