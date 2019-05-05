Hakkari'de şehit olan Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş için tören düzenlendi Hakkari'de şehit askerler için tören Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş için tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

Haber Merkezi 05 Mayıs 2019, 11:08 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2019, 11:16 AA