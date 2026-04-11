Hakkari'nin Derecik ilçesinde dağda mahsur kalan genç kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyündeki dağlık alanda meydana geldi. Pancar topladığı sırada elinin üzerine kaya düşmesi sonucu mahsur kalan Mehmet Taş, yakınlarına vermesi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye jandarma ekipleri hızla intikal ederken, köy halkı da çalışmalara katıldı. Yoğun çabaların ardından Mehmet Taş bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı. Kurtarma operasyonu, hem güvenlik güçlerinin hem de köylülerin özverili gayretiyle başarıyla sonuçlandı.