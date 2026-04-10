Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gümüşhane'de öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

23:0310/04/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Balkaya köyü mevkisindeki kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Ulviya Çoban (47) hayatını kaybetti, 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kelkit-Erzincan kara yolu Balkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Yeniyol 75’inci Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Ali D. idaresindeki 29 M 0295 plakalı servis minibüsü, karşı yönden ilçe merkezine seyreden Nafiz A.’nın kulandığı 24 UA 043 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Ulviya Çoban’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, araçlarda bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

#Gümüşhane
#servis
#minibüs
#otomobil
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
