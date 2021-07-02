Hakkari’nin yeni keşfedilen böğü türü böceği: Galeodes hakkariensis

Hakkari Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Melek Erdek, Hakkari Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklenen “Hakkari İli Böğü (Solifugae, Arachnida) Faunasının Araştırılması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı” projesi kapsamında Hakkari’nin çeşitli bölgelerinde yaptığı biyoçeşitlilik araştırmaları sonucunda Zap Suyu boyunca karşılıklı lokalitelerde konumlanan yeni bir böğü türü keşfetti.

Hakkari keşfedilmeyi bekleyen bir bölge

Türün, palearktik olarak geniş bir yayılım gösteren ve en büyük vücut ölçüsüne sahip olan böğü türlerini içeren “Galeodes” cinsine ait olduğunu belirten Öğretim Üyesi Erdek, Hakkari ilinin biyocoğrafik olarak çok daha zengin bir faunaya sahip olduğunu ve İran-Turan ve Saharoarabian elementlerini içeren, biyoçeşitlilik bakımından keşfedilmeyi bekleyen bakir bir bölge olduğunu vurguladı.

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Böğü böceği etçil

Medyada özellikle yaz aylarında sıkça “et yiyen örümcek” başlığı altında karşımıza çıkan paylaşımların gerçeklikten uzak olduğuna dikkat çeken Erdek, böğülerin örümcek olmadığını, örümceklerin aksine zehirsiz bir araknid grubu ve herhangi bir et parçası üzerinden beslenmeyen avcı ve predator canlılar olduğunun altını çizdi.

Bilim dünyasına tanıtılan türe Hakkari iline atfen “Galeodes hakkariensis” ismi verildi.

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