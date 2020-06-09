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HAKKÂRİ

Hakkari'ye yeni tesisler yolda

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, sosyal etkinliklerin yapılabileceği alanların artırılması amacıyla Gola Züryan Göletini ıslah edip çevresinde bisiklet ve yürüyüş yolu, kafe ve dinlenme alanın yer alacağı sosyal tesis kurulması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Kentin alt yapı sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren belediye, "2020-2023 Değişim ve Dönüşüm Programı" çerçevesinde Merzan Mahallesi'ndeki Gola Züryan Göletinin ıslah edilip sosyal alana dönüştürülmesi için proje hazırladı.

  • Bu kapsamda yaklaşık 9 bin metrekare alandaki gölet ilk etapta ıslah edecek olan belediye, daha sonra doğal yapıyı koruyarak etrafına 500 metrekare kapalı, 250 metrekare açık kafe ve restoran, yürüyüş ve bisiklet yolu, çocuk oyun parkı ve dinlenme alanları oluşturacak.

Belediye ekipleri, Merga Bütan Kayak Merkezi, Durankaya Beldesi ve 12 köyün ulaşımın sağlandığı Merzan Mahallesi yolunun kalan kısmını da genişletip asfaltlayacak

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Belediyeden yeni projeler

Gölet ve yolda yürütülen çalışmaları denetleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl kent için çok önemli olan projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Belediye olarak projelerine her gün yenilerini eklediklerini vurgulayan Akbıyık, şöyle konuştu:

  • "Zap Vadisindeki sosyal tesise yönelik projemizde çalışmalar devam ediyor. Yine Mir Kalesi projemizi bu yılın sonuna kadar bitireceğiz. Merzan Mahallesi'nde yaklaşık 9 bin metrekare alandaki Gola Züryan'ı ıslah edeceğiz. Göletin etrafında da yürüyüş parkurları, kafe ve dinlenme yerleri yapıp halkımızın hizmetine sunacağız. Burası, yabani hayvanları ile doğal flora ve faunasıyla Hakkari'nin nefes alacağı bir yer olacak."
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