Hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı
Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5’i Rusya 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişi güvenlik güçlerince Hatay sınırında yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi.
Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan ve aralarında DEAŞ terör örgütü mensubu da bulunan 6 kişi sınır birliklerimiz tarafından yakalandı.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi" dedi.