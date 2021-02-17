Hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı

Altı kişi, Hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan ve aralarında DEAŞ terör örgütü mensubu da bulunan 6 kişi sınır birliklerimiz tarafından yakalandı.

GÜNDEM Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Suriye sınırında yakalandı

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi" dedi.