Gündem Hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞlı terörist Türkiyeye girmeye çalışırken yakalandı
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Hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı

Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5’i Rusya 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişi güvenlik güçlerince Hatay sınırında yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altı kişi, Hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Altı kişi, Hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan ve aralarında DEAŞ terör örgütü mensubu da bulunan 6 kişi sınır birliklerimiz tarafından yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Suriye sınırında yakalandı
GÜNDEM
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Suriye sınırında yakalandı

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi" dedi.

Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı
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Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi hudutta görev yapan personel tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı terörist olduğu belirlendi. Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı S.A Reyhanlı'daki işlemlerin ardından Antakya Adliyesi'ne sevk edildi.
Yeni Zelanda uyruklu diğer 2 kişinin ise sorguları devam ediyor.
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