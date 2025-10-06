Yeni Şafak
Hamas'ın cevabı ilkeli

Rabia Şenol
04:006/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Hamas'ın, İsrailli esirleri serbest bırakacağını açıklamasını Yeni Şafak'a değerlendiren uzmanlar, kararın dengeli ve Filistin davasının ilkelerine bağlılık içerdiğini söyledi. Yazar Naim Eyyubi, bunun İsrail üzerinde baskı oluşturma stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. Gazzeli siyasi analist Wisam Afife de yanıtın, ortaya çıkan genel bir Filistin duruşunun ifadesi olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını uzmanlar Yeni Şafak'a değerlendirdi. Araştırmacı yazar Naim Eyyubi, Hamas’ın taslağı kabul etmesinin ardından hem Ürdün, Mısır, Türkiye, Katar gibi ülkelerin hem Trump’ı hem de Hamas’ı tebrik ettiğini belirterek, bunun, İsrail üzerinde baskı oluşturma ve Gazze yönetimini geçici hükümete devretme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. Gazze’den siyasi analist Wisam Afife, Hamas’ın Trump’ın planına verdiği yanıtın siyasi realizm ile ulusal ilkelere bağlılığın dengeli bir yansıması olduğunu belirtti. Afife’ye göre hareket, planı toptan reddetme ya da kabul etme yoluna gitmedi. Bunun yerine, savaşın durdurulması, işgalin son bulması ve zorla göçün engellenmesi gibi derhal uygulanabilecek maddelerle, direnişin silahsızlandırılması ve uluslararası vesayet dayatılması gibi Filistin halkının temel haklarını ilgilendiren maddeleri birbirinden ayıran ayrıntılı bir yaklaşım benimsedi.



