Hamas ile İsrail heyetleri 6 Ekim'de Mısır'da esir takasını müzakere edecek

Hamas ile İsrail heyetleri 6 Ekim'de Mısır'da esir takasını müzakere edecek

10:05 5/10/2025, Pazar
DHA
Hamas ve İsrail esir takasını müzakere edecek
Hamas ve İsrail esir takasını müzakere edecek

Hamas ve İsrail'den heyetlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı doğrultusunda 6 Ekim'de Mısır'da esir takasını müzakere edeceği bildirildi. Müzakerelerin, Trump'ın planının ardından Gazze'deki savaşın sona ermesi yönünde kat edilen bölgesel ve uluslararası ivmeyi artırma çabaları doğrultusunda gerçekleştirileceği aktarıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın, ara bulucularla koordinasyon halinde ve Gazze’deki savaşı sona erdirme çalışmaları kapsamında İsrail ile Hamas heyetlerinin müzakerelerine ev sahipliği yapacağı belirtildi.


6 Ekim'de yapılacak dolaylı müzakerelerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı doğrultusunda, esir takasının koşulları ile ayrıntılarının ele alınacağı kaydedilen açıklamada, müzakerelerin, Trump'ın planının ardından Gazze'deki savaşın sona ermesi yönünde kat edilen bölgesel ve uluslararası ivmeyi artırma çabaları doğrultusunda gerçekleştirileceği aktarıldı.




