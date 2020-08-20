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ANKARA

Hami Aksoy'dan AB'nin Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Objektif ve dürüst olmalılar

Hami Aksoy'dan AB'nin Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Objektif ve dürüst olmalılar

Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarına cevap veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Hami Aksoy
Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün Avrupa Birliği Konseyi'nin video konferansı sonunda yapılan açıklama hakkında gelen soruya, yazılı açıklama ile cevap verdi.

Aksoy, açıklamasında "Avrupa Birliği Konseyi'nin 19 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenen video konferansı sonucunda yayımlanan açıklama, Konsey'in, iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır. Daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının diyalog ve işbirliğinden yana olan ülkemize değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB'nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan Yunanistan ve GKRY'ye yapılması gerekir. Sorunların kalıcı çözümü için, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere edilmesi gerektiğini baştan beri vurgulayan Türkiye, haklarından vazgeçmeden kendisine doğru atılan olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

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