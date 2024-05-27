|
Gündem

Hatay'da caddeler göle döndü

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Hatay Antakya’da önceki akşam etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti.

04:00 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:12 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı, bazı caddeler ise ulaşıma kapandı. Çevreyolu mevkiinde göle dönen yolda çok sayıda araç su birikintilerinde kaldı. Araçlar içinde zor anlar yaşayan ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar; AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezine 5 saatte metrekareye 111,2 kilogram yağış düştüğü belirtildi. 697 personel ve 292 aracın sahada görevlendirildiği aktarılan açıklamada, yağışlarda mahsur kalan 75 kişinin kurtarıldığı belirtildi.



#Sel
#Hatay
#Meteoroloji
11 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! İndirim kampanyaları 300 bin liraya kadar çıktı