Hatay'da caddeler göle döndü

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı, bazı caddeler ise ulaşıma kapandı. Çevreyolu mevkiinde göle dönen yolda çok sayıda araç su birikintilerinde kaldı. Araçlar içinde zor anlar yaşayan ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar; AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezine 5 saatte metrekareye 111,2 kilogram yağış düştüğü belirtildi. 697 personel ve 292 aracın sahada görevlendirildiği aktarılan açıklamada, yağışlarda mahsur kalan 75 kişinin kurtarıldığı belirtildi.