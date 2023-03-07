Hatay’da hasar tespiti bitti

Hatay’da 350 bin yapı stokunun 345 bini incelendi.
Depremin ilk günlerinden itibaren başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında Hatay’daki incelemeler büyük oranda tamamlandı. 2 bin 400 personel ile yürütülen çalışmalarda her iki binadan birinin ağır hasarlı, acil yıkılması gereken bina ve yıkılmış bina olduğu belirlendi.
TEKRAR TEKRAR İNCELENİYOR
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda önlem olarak az hasarlı, hasarsız, orta hasarlı binalar tekrar inceleniyor. Şehirde bulunan 350 bin yapı stokunun 345 bini tarandı. Bu 882 bin bağımsız bölüme denk geliyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 734 bin konut, 106 bin ticarethane, bin 965 okul, 78 hastane, 3 bin 509 ahır incelendi. 211 bin konutun, 40 bin ticarethanenin, 225 okulun, 25 hastanenin, bin 750 ahırın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.
BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI
- Depremden en fazla etkilenen ilçelerden birisi olan Antakya’da da 95 mahallede inceleme çalışmaları devam ediyor. 95 mahallede bulunan 66 bin yapı stokunun yüzde 93’ünde hasar tespit çalışması yapıldı. İncelemeler sonucunda 27 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğu belirlendi. Yine incelenen 208 bin bağımsız bölümden 114 bininin ağır hasarlı olduğuna karar verildi.
9 İLÇEDE BİTTİ
Depremden etkilenen 17 bin 900 yapı stoku bulunan Altınözü’nde, 28 bin yapı stoku bulunan Arsuz’da, 9 bin 600 yapı stoku bulunan Belen’de, 22 bin 500 yapı stoku bulunan Defne’de, 13 bin 400 yapı stoku bulunan Erzin’de, 12 bin 700 yapı stoku bulunan Hassa’da, 4 bin 100 yapı stoku bulunan Reyhanlı’da ve 13 bin 500 yapı stoku bulunan Yayladağı’nda incelemeler tamamlandı.