Hatay’da hasar tespiti bitti

Depremden en fazla etkilenen ilçelerden birisi olan Antakya’da da 95 mahallede inceleme çalışmaları devam ediyor. 95 mahallede bulunan 66 bin yapı stokunun yüzde 93’ünde hasar tespit çalışması yapıldı. İncelemeler sonucunda 27 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğu belirlendi. Yine incelenen 208 bin bağımsız bölümden 114 bininin ağır hasarlı olduğuna karar verildi.