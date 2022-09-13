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HATAY

Hatay’da kaçakçılık operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da farklı adreslerden 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ve 160 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Antakya Akevler Mahallesinde durdurulan M.O.S.’nin idaresindeki araçta yapılan aramada 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Hatay’da kaçakçılık operasyonu
Hatay

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da farklı adreslerden 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ve 160 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Antakya Akevler Mahallesinde durdurulan M.O.S.’nin idaresindeki araçta yapılan aramada 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. M.O.S.’nin Narlıca Mahallesi’nde bulunan ikametinde ve diğer aracında yapılan aramada bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.O.S. hakkında adli işlem yapıldı.
Ayrıca Saraykent Mahallesi’nde durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 160 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak S.R. hakkında adli işlem yapıldı.

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