Gündem Hatayda iki farklı noktada orman yangını çıktı
HATAY

Hatay'da iki farklı noktada orman yangını çıktı

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karagöz Mahallesi ve Belen İlçesi Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. Alevlere, itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Hatayda orman yangını sürüyor
Hatay'da orman yangını çıktı.

Yangın çıkan noktalara, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait çok sayıda arasöz ve işçi sevk edildi.

Yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangının söndürülmesi için ekipler müdahal ediyor.

Sabotaj iddiası

Bölge sakinlerinden Bahattin Özden, ormanlık alana bir şahıs tarafından molotof kokteyli benzeri bir şeyin atıldıktan sonra yangın çıktığını iddia etti. Yangın çıktığı sırada orman içerisinde kendisine ait çardakta olduğunu kaydeden Özden, ormanı yakanların en ağır şekilde cezalandırılmasını gerektiğini vurguladı.

Üç kentte orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
FOTOĞRAF 19
Title
ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI<br><br>Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Title
Dağoba köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Title
Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Çırpılar köyü çevresinde yerleşim alanına uzak bölgeye doğru ilerledi.
Title
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Title
Yangına 15 arazöz ve 5 su tankerinin yanı sıra çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.
Title
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci de bölgede saatteki hızı 30 kilometrenin üzerinde bir rüzgar olduğunu dile getirdi.
Title
Demirci, bölgede tarım alanlarının da bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:<br><br>\"Yangının başından bu yana Çanakkale'deki tüm imkanlarımızı bölgeye seferber ettik. Ankara'dan da Sayın Genel Müdürümüzün talimatıyla İstanbul, Bursa ve Balıkesir'den takviye ekiplerimiz yola çıktı. Yangında şu ana kadar belli bir mesafe kat ettik ama henüz 'kontrol altına aldık' diyemiyoruz. Yangın şu anda devam ediyor. Kontrol altına alınmasının ardından çıkış nedeni konusunda ekiplerimiz çalışma yapacak.\"
Title
BURSA'DA ORMAN YANGINI<br><br>Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Osmangazi ilçesindeki yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.
Title
Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Karaislah Mahallesi yakınındaki ormanlık alanlarda yangın çıktı.<br>
Title
Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgelerden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.
Title
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, iki bölgedeki alevlere çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahaleye başladı.<br>
Title
Dağyenice Mahallesi'ndeki yangını kontrol altına alan ekipler, Karaislah Mahallesi yakınında örtülük alanda başlayarak ormana yayılan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.<br>
Title
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI<br><br>Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Osmangazi ilçesindeki yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.
Title
Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Karaislah Mahallesi yakınındaki ormanlık alanlarda yangın çıktı.<br>
Title
Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgelerden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.<br><br>
Title
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, iki bölgedeki alevlere çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahaleye başladı.<br>
Title
Dağyenice Mahallesi'ndeki yangını kontrol altına alan ekipler, Karaislah Mahallesi yakınında örtülük alanda başlayarak ormana yayılan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Title
MUĞLA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ<br><br>Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Title
Üç kentte orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Çanakkale, Bursa ve Bilecik'teki orman yangınlarına müdahale sürüyor. Geride kalan gün içerisinde Osmaniye ve Muğla'da çıkan orman yangınları ise söndürüldü.

Maltepe'de orman yangını
GÜNDEM
Maltepe'de orman yangını
Gizemli mağara

Gizemli mağara

Profesör incelemede bulundu: Bölgemize zenginlik katacak.
Ev almak isteyenler dikkat

Ev almak isteyenler dikkat

​Şartlar belli oldu: Düşük faizli konut kredisi kimlere verilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü

​NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor.

Türk pilotları Kobra Manevrası'yla dünyada bir ilki başardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu dikkat çekmişti.

Abdülhamid'e isyan edenlerin sloganını kullanan Akşener sözlerini savundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.