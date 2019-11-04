Havran’a çift yönlü altyapı yatırımı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü Havran İlçesi için altyapısında planlı, düzenli, sağlıklı gelişmeyi sağlayarak gerçekleştirdiği toplamda 108 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı yatırımları ile dikkat çekiyor. İlçenin tamamında yaptığı yatırımlarla vatandaşa sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün daha da yukarılara taşıyan BASKİ Genel Müdürlüğü, 2020 sonuna kadar yaklaşık 72 bin metre boru döşeyecek. Eybek içme suyunun ilçeye temini kapsamında yer alan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehrin altyapı ağının tamamen sorunsuz hale geleceği belirtiliyor.

ATIK SU ARITMA TESİSİ DEVREDE

BASKİ Genel Müdürlüğü ve İLBANK A.Ş. tarafından SUKAP programı kapsamında inşaatı tamamlanan Havran şehir merkezi ve Küçükdere mahallesini kapsayan, 35 bin metre kanalizasyon şebeke ve terfi boru hattı imalatları ile 25 bin kişi ve günlük 2 bin 100 metreküp kapasiteli Havran Atık su Arıtma Tesisi yapımı hizmete alındı. Bu projeler ile Havran şehir merkezi ve Küçükdere mahallesinde, eski ve ömrünü tamamlamış mevcut kanalizasyon hatlarında sürekli meydana gelen arızalar önlenerek, yaklaşık 10 farklı noktadan Havran çayına yapılan evsel atık su deşarjlarından dolayı oluşan çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerin önüne geçilmiş oldu.

İLERİ TEKNOLOJİ İLE ARITILACAK

Yenilenen kanalizasyon sisteminde toplanan atık sular, yapımı tamamlanarak işletmeye alınan “Havran Atık Su Arıtma Tesisi”ne terfi ettirilerek, tesisin sahip olduğu ileri biyolojik aktif çamur prosesi marifetiyle ilgili çevre mevzuatı standartlarında arıtım işlemleri tamamlanarak tesisin yakınındaki Havran Çayına deşarjı sağlanıyor. Tesisin kontrolü uzman işletme personelleri tarafından SCADA sistemi ile 24 saat uzaktan izlenerek sağlanıyor.

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TEMİZ VE KESİNTİSİZ İÇME SUYU

BASKİ Genel Müdürlüğü ve İLBANK A.Ş. tarafından Havran ilçesinde yaşayan vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak amacıyla SUKAP programı kapsamında ihale edilen Havran (Balıkesir) İçme suyu projesinin imalat çalışmaları devam ediyor. Bugün itibari ile yüzde 50’si tamamlanan ve 2020 yılsonu itibarı ile tamamlanması planlanan proje kapsamında; Eybek suları 26 kilometre isale hattı ile yeni yapılacak 2000 metreküp kapasiteli depoya oradan da 46 kilometre içme suyu şebeke hatları ile şehir merkezine temini sağlanacak.

ESKİ BORULAR YENİLENECEK

Boruların yenilenmesi için çalışmalar başladı.

BASKİ Genel Müdürlüğü’nce yaklaşık 5 bin adet abone bağlantı imalatlarının yapılacağı proje kapsamında toplamda 72 bin metre içme suyu terfi-isale-şebeke boru hattı imalatları gerçekleştirilecek. Mevcutta ömrünü tamamlamış asbest ve çelik boru hatlarından dolayı ilçenin uzun yıllardır sorunu hale gelmiş ve işletilmesi güç önemli alt yapı problemleri giderilerek, Eybek sularının şehir merkezindeki konutlara sorunsuz temini sağlanmış olacaktır.