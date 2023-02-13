Hazal iyileşiyor

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Hazal Güner'in tedavisi Mersin'de devam ediyor.
10 ili etkileyen depremlerde Hatay’da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra annesiyle kurtarılan 5 yaşındaki Hazal Güner’in tedavisi Mersin’de sürüyor. Antakya’ya bağlı Odabaşı Mahallesi’nde yıkılan Sultanevler Sitesi’nde bir blokun enkazından çıkarıldığında su içmek isteyip istemediği sorusuna “Yok, daha muayene olmadım” cevabını veren küçük Hazal ile annesi Betül Güner, Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Hazal’ın genel durumunun iyi olduğu bilgisini veren Uzm. Dr. Celal Özkaya, “Takiplerini yapıyoruz. Annesinin de genel durumu iyi. İlk geldikleri güne göre durumları daha iyi” dedi. Hazal’ın dayısı Mehmet Kartopu ise şöyle konuştu: “2 gündür Hazal’ın yanındayım. İlk müdahaleler yapıldı, filmler çekildi. Hazal’ın da kardeşimin de şu an sağlık durumları çok iyi.”