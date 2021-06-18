Gündem HDP binasına saldıran Onur Gencer tutuklandı
İZMİR

HDP binasına saldıran Onur Gencer tutuklandı

İzmir HDP İl Başkanlığı’na giren silahlı saldırgan Onur Gencer, Deniz Poyraz’ı tabancayla vurup öldürmüştü. Saldırıdan kısa süre sonra gözaltına alınan Gencer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gencer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Merkezi Diğer
HDP binasına saldıran Onur Gencer tutuklandı
Saldırgan gözaltına alınırken polise “Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim” demişti.

Konak’taki bir iş merkezinde bulunan İzmir HDP İl Başkanlığı’na giren silahlı saldırgan Onur Gencer, Deniz Poyraz’ı tabancayla vurup öldürmüştü.

Binanın bulunduğu sokağı kapatan polis, eski bir sağlık çalışanı olan Onur Gencer’i kısa süre sonra gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edildi

Onur Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Gencer, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Saldırı öncesi keşif yapmış

Sosyal medyada Suriye’de çekilmiş ve silahlı fotoğrafları olan Gencer’in, saldırıdan 1 gün önce de kendi hesabından tehdit dolu paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Gencer’in “Ulan Ermeni d.... hayatınızı s.... Kin yuttum kan kusturacağım hepinize” şeklindeki mesajı dikkat çekti.

Onur Gencer’in ilk ifadesinde de “Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dediği ortaya çıktı.

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