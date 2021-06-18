HDP binasına saldıran Onur Gencer tutuklandı

Konak’taki bir iş merkezinde bulunan İzmir HDP İl Başkanlığı’na giren silahlı saldırgan Onur Gencer, Deniz Poyraz’ı tabancayla vurup öldürmüştü.

Binanın bulunduğu sokağı kapatan polis, eski bir sağlık çalışanı olan Onur Gencer’i kısa süre sonra gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edildi

Onur Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Gencer, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Saldırı öncesi keşif yapmış

Sosyal medyada Suriye’de çekilmiş ve silahlı fotoğrafları olan Gencer’in, saldırıdan 1 gün önce de kendi hesabından tehdit dolu paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Gencer’in “Ulan Ermeni d.... hayatınızı s.... Kin yuttum kan kusturacağım hepinize” şeklindeki mesajı dikkat çekti.

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Onur Gencer’in ilk ifadesinde de “Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dediği ortaya çıktı.