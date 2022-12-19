HDP'li Garo Paylan polislere parmak salladı: Hesap vereceksin kork altı ay kaldı Kadıköy'de izinsiz protesto gösterisi düzenleyen HDP'lilere polis ekiplerince müdahale edildi. Bu sırada polislerin yanına giden HDP'li Garo Paylan, "Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin." sözleriyle tehditler savurdu.

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