Gündem HDPli Garo Paylan polislere parmak salladı Hesap vereceksin kork altı ay kaldı
POLİTİKA

HDP'li Garo Paylan polislere parmak salladı: Hesap vereceksin kork altı ay kaldı

Kadıköy'de izinsiz protesto gösterisi düzenleyen HDP'lilere polis ekiplerince müdahale edildi. Bu sırada polislerin yanına giden HDP'li Garo Paylan, "Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin." sözleriyle tehditler savurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Garo Paylan polislere parmak salladı: Hesap vereceksin kork altı ay kaldı
HDP'li Garo Paylan.

Bir grup, HDP'li partilerinin Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde toplanmak istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, sabah saatlerinde binanın bulunduğu sokağa bağlanan yolları kapatarak izinsiz gösteriye izin vermedi.

HDP'Lİ PAYLAN'DAN POLİSE TEHDİT

Bu sırada polislerin yanına giden HDP'li Garo Paylan, parmak sallayarak tehditler savurdu.

Paylan, "Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin." ifadelerini kullandı.

HDP'li Garo Paylan polislere parmak salladı: Hesap vereceksin kork altı ay aldı
OYNAT 00:20
HDP'li Garo Paylan polislere parmak salladı: Hesap vereceksin kork altı ay aldı
Kadıköy'de izinsiz protesto gösterisi düzenleyen HDP'lilere polis ekiplerince müdahale edildi. Bu sırada polislerin yanına giden HDP'li Garo Paylan, 'Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin.' sözleriyle tehditler savurdu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan, parti binası önünde toplanan gruba müdahale eden polis ekipleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişiler, minibüslere bindirilerek emniyete götürüldü.

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