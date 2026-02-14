Hedef can kaybını azaltmak

Trafikte aşırı hız, kırmızı ışık ve şerit ihlalleri başta olmak üzere birçok ihlalde verilen cezaları artıran 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu’nda geçerek yasalaştı. 9 aylık bir sürecin ardından Meclis’ten geçen yeni trafik düzenlemesiyle yalnızca para cezaları artırılmadı; trafik kazalarının önlenmesine yönelik kapsamlı değişiklikler hayata geçirildi. Amaç, kazaları azaltmak, can kaybını en aza indirmek ve sürücülerde kalıcı bir trafik güvenliği bilinci oluşturmak. Türkiye’de trafik kazalarına bağlı günlük ortalama can kaybı 17,4 seviyesinde. Yeni sistemle birlikte bu rakamın beş yıl içinde 7,6’ya kadar düşürülmesi hedefleniyor.

HIZ İHLALLERİNE SERT YAPTIRIM

İçişleri Bakanlığı verilerine göre; 2019-2024 döneminde hız kazalarında yerleşim yeri içinde 12 bin 140, yerleşim yeri dışında ise 6 bin 590 kişi hayatını kaybetti. Yeni düzenlemeyle hız sınırını ciddi şekilde aşan sürücülere yüksek para cezaları uygulanacak, ihlalin durumuna göre 30 ila 90 gün arasında ehliyete el konulabilecek. Yerleşim yerlerinde 46 km/s, yerleşim dışında ise 51 km/s üzerindeki aşımda sürücü belgesine geçici olarak el konulacak.

Hız kaynaklı kazaların yüzde 30 oranında azaltılması öngörülüyor.

KIRMIZI IŞIKTA KADEMELİ CEZA

Kırmızı ışık ihlallerine kademeli ceza sistemi getiriliyor. Tekrar eden ihlallerde para cezaları artacak; üçüncü ihlalden itibaren ehliyete el konulacak, altıncı ihlalde sürücü belgesi iptal edilecek. Bu düzenlemeyle kavşak kazalarında yüzde 40, kırmızı ışık kaynaklı kazalarda ise yüzde 50’ye varan düşüş bekleniyor. Mevcut tabloda kırmızı ışık ihlali nedeniyle yaklaşık üç günde bir kişi hayatını kaybediyor. Kanun değişikliği ile makas atma, yol kapama ve saldırı amacıyla araçtan inme gibi ihlaller yüzde 75 ila yüzde 90 oranında azalacak. Ambulans ve itfaiyeye yol vermeme ihlallerinde de yüzde 90 oranında azalma sağlanacak.

CEZALAR KATMERLENDİ

Yeni düzenlemeye göre sahte plaka kullananlara 140 bin lira, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullananlara ve “dur” ihtarına uymayanlara 200 bin lira ceza verilecek. Drift atanlara 140 bin lira, saldırı amacıyla araç takip edenlere 180 bin lira ceza uygulanacak.

IŞIK İHLALİNE 80 BİN LİRA

Cep telefonu kullanmanın cezası 5 bin liradan 20 bin liraya kadar çıkacak. Uyuşturucu etkisinde araç kullananların ehliyeti iptal edilecek ve 150 bin lira ceza kesilecek. Alkollü araç kullanımında da cezalar 25 bin liradan 150 bin liraya kadar yükselecek.

TAKSİMETRESİZ TAKSİYE 185 BİN LİRA

Yüksek oranlı hız aşımında ehliyete geçici olarak el konulacak. Takograf ve hız cihazlarında manipülasyon yapanlara ağır para cezaları uygulanacak. Taksimetresiz taksilere ise 185 bin lira ceza kesilecek.











