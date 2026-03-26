Hiçbir zaman unutulmayacak

Merhum Yazıcıoğlu için düzenlenen anma programına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir mesaj gönderdi. “Şehadetinin 17’nci seneidevriyesinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu ve onunla birlikte ebediyete irtihal eden kardeşlerimizi bir kere daha rahmetle yad ediyorum” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Merhum Yazıcıoğlu; hem sarsılmaz iradesi, tavizsiz duruşu, vatanına ve milletine olan derin bağlılığıyla; hem de gönüllere hitap eden siyasi üslubuyla Türk milletinin hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Onun zorluklar karşısındaki metaneti, ilkelerine sadakati, hayatı boyunca milli ve manevi değerlerimizi sahiplenmesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bölgemizin içinden geçtiği bu imtihan günlerinde merhum Yazıcıoğlu’nun da ömrünü adadığı istikamette; birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize milletçe inşallah daha sıkı sarılacağız.”