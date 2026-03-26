Hiçbir zaman unutulmayacak

Hiçbir zaman unutulmayacak

04:0026/03/2026, Perşembe
G: 26/03/2026, Perşembe
Törene partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.
Törene partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

Şüpheli bir helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17. yılında kabri başında anıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, anma programına gönderdiği mesajda, "Onun zorluklar karşısındaki metaneti, ilkelerine sadakati, hayatı boyunca milli ve manevi değerlerimizi sahiplenmesi hiçbir zaman unutulmayacaktır" ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17. yılında kabri başında anıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki heyetle Yazıcıoğlu’nun Taceddin Dergahı’ndaki kabrini ziyaret etti. Buradaki anma töreninde Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

SON NEFESE KADAR MÜCADELE

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarına rahmet diledi. Destici, Yazıcıoğlu’nun Türk siyasetindeki ilkeli duruşuna vurgu yaparak, “‘Türk-İslam’ dedi ve son nefesine kadar bu uğurda mücadele etti, şehit oldu” ifadelerini kullandı.

17 GÜL BIRAKILDI

Üzerinden geçen 17 yılı simgelemek amacıyla Yazıcıoğlu’nun kabrine 17 gül bırakıldı. Programda ayrıca BBP Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Temsilciliği tarafından Boğaz Şehitliği’nden getirilen toprak ile KKTC bayrağı Yazıcıoğlu’nun kabrine konuldu. Törene partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.


HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAK

Merhum Yazıcıoğlu için düzenlenen anma programına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir mesaj gönderdi. “Şehadetinin 17’nci seneidevriyesinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu ve onunla birlikte ebediyete irtihal eden kardeşlerimizi bir kere daha rahmetle yad ediyorum” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Merhum Yazıcıoğlu; hem sarsılmaz iradesi, tavizsiz duruşu, vatanına ve milletine olan derin bağlılığıyla; hem de gönüllere hitap eden siyasi üslubuyla Türk milletinin hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Onun zorluklar karşısındaki metaneti, ilkelerine sadakati, hayatı boyunca milli ve manevi değerlerimizi sahiplenmesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bölgemizin içinden geçtiği bu imtihan günlerinde merhum Yazıcıoğlu’nun da ömrünü adadığı istikamette; birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize milletçe inşallah daha sıkı sarılacağız.”


#Muhsin Yazıcıoğlu
#BBP
#anma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

