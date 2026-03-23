Türk futbolunun acı kaybı: Çetin Güler hayatını kaybetti

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın ve Ümit Milli Takımımızın eski antrenörü Çetin Güler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolculuk kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Çetin Güler; Kasımpaşa, Hacettepe ve Gençlerbirliği'nde forma giydikten sonra teknik direktörlüğe adım attı. Ümit Milli Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Güler, 1974-1975 yılları arasında Coşkun Özarı döneminde A Milli Takımımızda yardımcı antrenör olarak çalıştı. Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Kocaelispor, Diyarbakırspor, Altınordu, İskenderunspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Mardinspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yapan Güler, 1990 yılında antrenör eğitimcisi olarak Türkiye Futbol Federasyonu bünyesine katıldı. Çetin Güler, uzun yıllar antrenör eğitim müdürü ve antrenör özlük işleri müdürü olarak Türk futboluna hizmet verdi."