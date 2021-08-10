​‘HKÜ Gastronomi’de nitelikli şefler yetişecek​

Nitelikli şefler yetiştirmek amacıyla 30 öğrenci kontenjanıyla eğitime başlayacak olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün lansman programı gerçekleştirildi. Programa; geçtiğimiz yılın MasterChef yarışmasının ünlü yarı finalistlerinden Ekin Eylem Ulaş, bölüm öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Furkan Baltacı, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Parlak Özer, Dr. Öğretim Üyesi Fulya Harp Çelik ve Araştırma Görevlisi Harun Yiğit Alkan ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri ile birlikte hazırladığı 4 kurstan oluşan menüsünü misafirlerine sundu. Şef Ekin Eylem Ulaş’ın, Gaziantep’in meşhur yemek ve tatlılarını kendine özgü bir tarzla yorumlayarak özel gastronomi teknikleri ile hazırladığı ve sunduğu lezzetler, tadım yapan davetliler tarafından tam not aldı.
YOĞUN TALEP VAR
- HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Gaziantep bir gastronomi şehri ve bu konuda oldukça ileride. HKÜ olarak bu konudaki altyapı ve insan kaynağını güçlendirmek için bir adım attık ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültemizde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzü açtık. Bu yıl 10’u tam (%100) burslu, 20’si %50 burslu olmak üzere toplam 30 öğrenci kontenjanımız bulunmakta. Çok yoğun bir talep var. Şef Ekin Eylem Ulaş’ın da katkıları ile birlikte bugün güzel bir başlangıç yaptık” dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de “Bu bölüm yeni fırsatlar getirecek.” şeklinde konuştu.