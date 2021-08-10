​‘HKÜ Gastronomi’de nitelikli şefler yetişecek​

Şef Ekin Eylem Ulaş’ın, Gaziantep’in meşhur yemek ve tatlılarını kendine özgü bir tarzla yorumlayarak özel gastronomi teknikleri ile hazırladığı ve sunduğu lezzetler, tadım yapan davetliler tarafından tam not aldı.

Nitelikli şefler yetiştirmek amacıyla 30 öğrenci kontenjanıyla eğitime başlayacak olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün lansman programı gerçekleştirildi. Programa; geçtiğimiz yılın MasterChef yarışmasının ünlü yarı finalistlerinden Ekin Eylem Ulaş, bölüm öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Furkan Baltacı, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Parlak Özer, Dr. Öğretim Üyesi Fulya Harp Çelik ve Araştırma Görevlisi Harun Yiğit Alkan ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri ile birlikte hazırladığı 4 kurstan oluşan menüsünü misafirlerine sundu. Şef Ekin Eylem Ulaş’ın, Gaziantep’in meşhur yemek ve tatlılarını kendine özgü bir tarzla yorumlayarak özel gastronomi teknikleri ile hazırladığı ve sunduğu lezzetler, tadım yapan davetliler tarafından tam not aldı.

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