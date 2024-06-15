HSK’dan ‘yaz kararnamesi’

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yaz dönemi atama ve yer değişikliği kararnamesi dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adli yargıda 4 bin 8, idari yargıda ise 290 olmak üzere toplam 4 bin 298 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameyle Aksaray, Bolu, Erzurum, Kırıkkale, Kırşehir, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Bartın, Çankırı, Karabük, Kars, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Bayburt, Bitlis, Iğdır ve Tunceli olmak üzere 20 ile yeni başsavcı atandı.

Kararnameyle 45 ilçenin Cumhuriyet başsavcısı da değişti. İlk defa yapılan bazı atamalar ise dikkat çekti. Bazı ilçelere ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı atanırken bazı ilçelere ise ilk kez ağır ceza mahkemesi başkanı atandı. İlk defa Cumhuriyet Başsavcısı atanan ilçeler, Vakfıkebir, Germencik, Çivril, Mut, Pazarcık, Gerede ve Şereflikoçhisar oldu. İlk kez ağır ceza mahkemesi kurularak faaliyete geçirilerek ağır ceza mahkemesi başkanı atanan ilçeler ise Torbalı, Anamur, Çerkezköy, Çeşme, Dörtyol, Milas, Polatlı, Birecik, Ergani ve Reyhanlı oldu.