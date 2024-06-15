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HSK’dan ‘yaz kararnamesi’

Adli yargıda 4 bin 8, idari yargıda ise 290 olmak üzere toplam 4 bin 298 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:59 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yaz dönemi atama ve yer değişikliği kararnamesi dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adli yargıda 4 bin 8, idari yargıda ise 290 olmak üzere toplam 4 bin 298 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameyle Aksaray, Bolu, Erzurum, Kırıkkale, Kırşehir, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Bartın, Çankırı, Karabük, Kars, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Bayburt, Bitlis, Iğdır ve Tunceli olmak üzere 20 ile yeni başsavcı atandı.

İLKLERİN KARARNAMESİ

Kararnameyle 45 ilçenin Cumhuriyet başsavcısı da değişti. İlk defa yapılan bazı atamalar ise dikkat çekti. Bazı ilçelere ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı atanırken bazı ilçelere ise ilk kez ağır ceza mahkemesi başkanı atandı. İlk defa Cumhuriyet Başsavcısı atanan ilçeler, Vakfıkebir, Germencik, Çivril, Mut, Pazarcık, Gerede ve Şereflikoçhisar oldu. İlk kez ağır ceza mahkemesi kurularak faaliyete geçirilerek ağır ceza mahkemesi başkanı atanan ilçeler ise Torbalı, Anamur, Çerkezköy, Çeşme, Dörtyol, Milas, Polatlı, Birecik, Ergani ve Reyhanlı oldu.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL

6 Şubat depremleri sebebiyle açılan davaların yoğunluğu dikkate alınarak Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te birer, yıllık gelen iş yükü gözetilerek de İstanbul'da 2, Van'da ise 1 idare mahkemesinin faaliyete geçirilmesi amacıyla atamalar yapıldı.



#HSK
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