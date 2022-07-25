Likoğlu'ndan Kılıçdaoğlu'na: FETÖ'den yargılanan avukatınız ev adresimi nereden buldu?

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine açtığı bir davanın dilekçesini paylaşan Likoğlu, dilekçede iş adresinin yazmasına rağmen eve gönderilmesine dikkat çekti.

"FETÖDEN YARGILANAN AVUKATINIZ ADRESİMİ NEREDEN BULDU?"

"Sayın Kılıçdaroğlu, dava dilekçesinde iş adresim olmasına rağmen, bu dilekçeyi ev adresime niye gönderdiniz?" diyen Likoğlu, "FETÖ'den yargılaması devam eden avukatınız Celal Çelik benim evimin adresini nereden buldu?" ifadelerini kullandı.

Sayın Kılıçdaroğlu, dava dilekçesinde iş adresim olmasına rağmen, bu dilekçeyi ev adresime niye gönderdiniz? FETÖ'den yargılaması devam eden avukatınız Celal Çelik benim evimin adresini nereden buldu? @kilicdarogluk pic.twitter.com/YYSfKp2z4H REKLAM July 25, 2022

"ÖZEL BİR GAYRET VAR"

Tweetine gelen bir yoruma cevap veren Likoğlu, daha taşınalı üç ay olduğunu ve kendisinin bile adresi tam bilmediğini belirterek, özel bir gayret olduğuna dikkat çekti.

Likoğlu, "Daha 3 ay önce taşındım, ben bile bilmiyorum adresimi, lazım olunca yazdığım ajandaya bakmadan söyleyemiyorum. Arşiv değil, özel bir gayret var üsdat..." paylaşımında bulundu.

Daha 3 ay önce taşındım, ben bile bilmiyorum adresimi, lazım olunca yazdığım ajandaya bakmadan söyleyemiyorum. Arşiv değil, özel bir gayret var üsdat... — Hüseyin Likoğlu (@HuseyinLikoglu) July 25, 2022

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