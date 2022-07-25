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POLİTİKA

Likoğlu'ndan Kılıçdaoğlu'na: FETÖ'den yargılanan avukatınız ev adresimi nereden buldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'na dava açtı. Dava dilekçesinde Likoğlu'nun iş adresinin bulunmasına rağmen dilekçenin ev adresine gönderilmesi dikkat çekti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Likoğlu, "FETÖ'den yargılaması devam eden avukatınız Celal Çelik benim evimin adresini nereden buldu?" diye sordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüseyin ​Likoğlundan Kılıçdaoğluna: FETÖden yargılanan avukatınız ev adresimi nereden buldu
Kemal Kılıçdaroğlu - Hüseyin Likoğlu.

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine açtığı bir davanın dilekçesini paylaşan Likoğlu, dilekçede iş adresinin yazmasına rağmen eve gönderilmesine dikkat çekti.

"FETÖDEN YARGILANAN AVUKATINIZ ADRESİMİ NEREDEN BULDU?"

"Sayın Kılıçdaroğlu, dava dilekçesinde iş adresim olmasına rağmen, bu dilekçeyi ev adresime niye gönderdiniz?" diyen Likoğlu, "FETÖ'den yargılaması devam eden avukatınız Celal Çelik benim evimin adresini nereden buldu?" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL BİR GAYRET VAR"

Tweetine gelen bir yoruma cevap veren Likoğlu, daha taşınalı üç ay olduğunu ve kendisinin bile adresi tam bilmediğini belirterek, özel bir gayret olduğuna dikkat çekti.

Likoğlu, "Daha 3 ay önce taşındım, ben bile bilmiyorum adresimi, lazım olunca yazdığım ajandaya bakmadan söyleyemiyorum. Arşiv değil, özel bir gayret var üsdat..." paylaşımında bulundu.

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