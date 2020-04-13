İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Allah mahcup etmesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.
- Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır.
- Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah..."
April 13, 2020
İstifa açıklamasını sildi
- Öte yandan Bakan Soylu, dün Twitter'dan yaptığı istifa açıklamasını sildi.
Bakan Soylu A Haber'den Şebnem Bursalı'ya verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
- "Milletimizin cuma gecesi yaşananlara samimiyetle bakması, ve yaşananlarda iyi niyetten şüphe etmemesi de benim bu kararımı değiştirmeme önemli etki ve katkı yaptı."
- "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle böyle bir dönemde sorumluluğa davet eden sözlerine kayıtsız kalmak sorumsuzluk olurdu. Bahçeli'yi arayarak teşekkür edeceğim."
- "Şehit çocuklarının 'Biz zaten babasız kaldık. Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi."
Dün görevinden istifa ettiğini açıklayan Soylu, şunları söylemişti: