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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Allah mahcup etmesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Allah mahcup etmesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sokağa çıkma yasağıyla ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" dedi. Bakan Soylu, dün görevinden istifa ettiğini açıklamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası kabul edilmemişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:


  • "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.
  • Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır.
  • Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah..."

İstifa açıklamasını sildi

  • Öte yandan Bakan Soylu, dün Twitter'dan yaptığı istifa açıklamasını sildi.

Bakan Soylu A Haber'den Şebnem Bursalı'ya verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:


- "Milletimizin cuma gecesi yaşananlara samimiyetle bakması, ve yaşananlarda iyi niyetten şüphe etmemesi de benim bu kararımı değiştirmeme önemli etki ve katkı yaptı."

- "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle böyle bir dönemde sorumluluğa davet eden sözlerine kayıtsız kalmak sorumsuzluk olurdu. Bahçeli'yi arayarak teşekkür edeceğim."

- "Şehit çocuklarının 'Biz zaten babasız kaldık. Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi."

Dün görevinden istifa ettiğini açıklayan Soylu, şunları söylemişti:


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