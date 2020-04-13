İletişim Başkanı Altun, Erdoğan'ın çalıştığı anların fotoğrafını paylaştı

Bakan Soylu'nun istifasını duyan vatandaş sinir krizi geçirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini öğrenen vatandaş sinir krizi geçirdi. Bakan Soylu'ya seslenen vatandaş, ''hakkınızı helal edin demişsin, etmiyorum. Sen ki şöyle bir zamanda ümmeti, ite, kopuğa köpeğe, PKK'ya, terör örgütlerine bırakıp gidiyorsan etmiyorum sana hakkımı helal'' diyerek sitem etti.