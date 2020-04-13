İletişim Başkanı Altun, Erdoğan'ın çalıştığı anların fotoğrafını paylaştı

Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım... pic.twitter.com/JdipIyPXmA
Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım... pic.twitter.com/JdipIyPXmA— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 12, 2020
Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım... pic.twitter.com/JdipIyPXmA
Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım... pic.twitter.com/JdipIyPXmA— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 12, 2020
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