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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti: İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dakika yaptığı açıklama ile istifa ettiğini bildirdi. "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" diyen Soylu, "Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir" ifadelerini kullandı. Gözler Beştepe'den gelecek açıklamaya çevrildi.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,istifa ettiğini açıkladı. "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullanan Soylu'nun açıklaması şöyle:

Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık. Allah milletimizi korusun” dedi.

  • Bakan Soylu'nun söz konusu kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı. Nihai kararla ilgili gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.
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