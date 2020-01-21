Gündem İçişleri Bakanlığı aracınızın çekilmesineneden olacak 9 önemli noktayı video ile gösterdi
ANKARA

İçişleri Bakanlığı aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli noktayı video ile gösterdi

İçişleri Bakanlığı aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli noktayı video ile gösterdi

İçişleri Bakanlığı, araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlallerini videoyla gösterdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, vatandaşların park etmesi halinde araçlarının çekilmesine neden olacak noktalara değinildi.

İçişleri Bakanlığı paylaştı: Aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta
OYNAT 01:44
İçişleri Bakanlığı paylaştı: Aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, vatandaşların park etmesi halinde araçlarının çekilmesine neden olacak noktaları gösteren bir video yayınlandı. Videonun sonunda, park ihlali yapan sürücülere 132 ile 264 lira arasında değişen miktarlarda idari ceza uygulanacağı da anlatılıyor.
  • Videoda, trafik akışını olumsuz etkileyen birinci sıra park, taşıt yoluna birinci sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyecek ikinci sıra park, engelli sürücülere ayrılmış park alanları, dikey ve yer işaretlemeleriyle belirlenmiş duraklar veya yakınındaki alanlar, yangın musluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi, yaya yolu ve diğer yaya geçitleri, kamunun faydalandığı hastane, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş ile çıkışları, alt geçit, üst geçit ve köprülerin üzeri veya bunlara yakın mesafeler, bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri veya yakınına konulacak araçların çekileceği bilgisi paylaşılıyor.

İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge: Park yasağına uymayan araçlar parka çekilmeyecek
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge: Park yasağına uymayan araçlar parka çekilmeyecek

Videonun sonunda, bu noktalara park eden sürücülere 132 ile 264 lira arasında değişen miktarlarda idari ceza uygulanacağı da anlatılıyor.

CHPnin Kanal İstanbullu milletvekilleri

CHP'nin Kanal İstanbullu milletvekilleri

​Batum ve Güneş'in güzergahtaki arsaları ortaya çıktı.
TEMde zincirleme kaza

TEM'de zincirleme kaza

Olay yerine ​polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
3 yılda 16 bin yanlış ifade

3 yılda 16 bin
yanlış ifade

​Trump'ın bu eğilimi her yıl artış gösterdi.
Mehmetçik hainlere <br>göz açtırmıyor

Mehmetçik hainlere
göz açtırmıyor

Dondurucu soğukta teröristlerin inlerine girdiler.
Araç hangi durumlarda çekilir?

Araç hangi durumlarda çekilir?

İçişleri Bakanlığı 9 önemli noktayı video ile gösterdi.
Somali'de<br>yaralanan 10 kişi Türkiye'de

Somali'de
yaralanan 10 kişi Türkiye'de

Görevliler, her şeyle tek tek ilgilendi.
Yüzlerce kişinin <br>kucaklaşmasına vesile oldu

Yüzlerce kişinin
kucaklaşmasına vesile oldu

Kanaat önderi Çevik, 500'e yakın husumeti sonlandırmıştı.
Rus jetleri İdlib'i vurdu

Rus jetleri İdlib'i vurdu

İdlib'de düzenlenen saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti.

Notları ortaya çıktı

Notları ortaya çıktı

Ceren'in hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı.
2 milyon lirayı geçti

2 milyon lirayı geçti

İ​stanbul'da 'taksi plakası' borsası: Önemli karar alındı.
Taslak metin<br>ortaya çıktı

Taslak metin
ortaya çıktı

​İnfaz düzenlemesinde 17 madde şekillendi.
Kupada <br>büyük sürpriz

Kupada
büyük sürpriz

​2. Lig ekibi Kırklarelispor Başakşehir'i eledi.
FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

İşte FETÖ'nün kilit isminin yakalandığı operasyonun detayları.
15 Temmuz'dan<br> yeni görüntüler

15 Temmuz'dan
yeni görüntüler

Darbeciler görev dağılımını böyle yapmışlar.
Faytoncuların<br>25 ton çöpü toplandı

Faytoncuların
25 ton çöpü toplandı

​Büyükada'daki atların bulunduğu alanlar kaldırıldı.
Oy zarfı kaldırılsın

Oy zarfı kaldırılsın

YSK Başkanı Sadi Güven 24 Ocak'ta 7 yıllık süresini tamamlayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.