İçişleri Bakanlığı aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli noktayı video ile gösterdi İçişleri Bakanlığı aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli noktayı video ile gösterdi İçişleri Bakanlığı, araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlallerini videoyla gösterdi.

Haber Merkezi 21 Ocak 2020, 17:40 Son Güncelleme: 21 Ocak 2020, 17:46 AA